  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Google Duo'ya Grup Görüntülü Görüşme - Arama Desteği Geldi

Google Duo'ya Grup Görüntülü Görüşme - Arama Desteği Geldi

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

Ücretsiz görüntülü konuşma uygulaması Google Duo için beklenen güncelleme geldi. Google Duo kullanıcıları artık görüntülü grup görüşmesi, sohbeti gerçekleştirebilecek.

Google’ın 1 milyardan fazla Android telefonda yüklü olan, web tarayıcı üzerinden de kullanılabilen ücretsiz - yüksek kaliteli görüntülü konuşma, sesli arama uygulaması Google Duo’nun eksiklerinden birini kapatan güncelleme yayınlandı. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana test aşamasında olan grup görüntülü konuşma işlevi belli ülkelerle sınırlandırılmış şekilde de olsa getirildi. Resmi Google Endonezya Twitter hesabı özelliği duyururken, Duo’nun başındaki isim olan Justin Uberti de doğruladı.

Google Duo’da görüntülü görüşme başlatmak için arama çubuğunun altına eklenen "Grup Oluştur" butonuna dokunmak, ardından kişi listesinden üç kişi seçmek yeterli olacak. Seçilen kişiler, gruba katıldıkça ekran bölünecek. Grup görüntülü görüşme, şu an için 4 kişiyle sınırlı olduğundan kullanıcılar, ekran 4'e bölünmüş şekilde konuşmalarını sürdürecek. Yeni özelliğin bazı ülkelere açıldığını, ülkelerin isimlerinin paylaşılmadığını hatırlatalım.

Google Duo’yu Artık Bilgisayarınızda da Kullanabilirsiniz! İNTERNET Google Duo’yu Artık Bilgisayarınızda da Kullanabilirsiniz!

Google Chrome'a Karanlık Mod Geldi, Hemen İndirin! YAZILIM Google Chrome'a Karanlık Mod Geldi, Hemen İndirin!

Aracınız Google Sayesinde Artık Çok Daha Akıllı Olacak TEKNOLOJİ Aracınız Google Sayesinde Artık Çok Daha Akıllı Olacak

ETİKETLER: google Google Duo google duo indir

YORUMLAR