Google Duo’yu Artık Bilgisayarınızda da Kullanabilirsiniz!

Google, videolu sohbet uygulaması Duo’yu ilk kez Mayıs 2016’da piyasaya sürmüştü. Duo, kendisiyle aynı dönemde piyasaya sürülen Allo uygulamasından farklı olarak her geçen gün daha da gelişerek popülaritesini korumayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda Duo’nun web desteği sunacağına dair ilk ip uçlarını gördükten sonra hizmet şimdilerde kullanıma sunuldu. Hali hazırda telefonunuzda kullanabildiğiniz Duo uygulamasını, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınızda da kullanmak için tek yapmanız gereken duo.google.com adresine gitmek.

Duo’nun web versiyonunda (bilgisayar versiyonu) can sıkıcı herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Hatta diğer bazı Google ürünlerinde olduğu gibi telefon numarası doğrulaması ya da QR kod taraması da yok. Duo Web’i kullanmaya hemen başlamak için Google hesabınıza giriş yapmanız yeterli oluyor. Elbette, web versiyonu yerine telefonunuzdaki Duo uygulaması üzerinden aramalarınızı cevaplamayı seçebilirsiniz (oturum açtıysanız tarayıcı bildirimi alırsınız).

Duo'nun web uygulaması, senkronize edilmiş tüm Duo kişilerinizi içerir. Bu sayede bir arama başlatmak için listedeki birisine tıklayabilir ya da adını veya numarasını yazarak istediğiniz kişiyi bulabilirsiniz. Ayrıca web uygulaması üzerinden, engellenen kullanıcılar, arama kayıtları ve Duo’nun 'Knock Knock' özelliği gibi diğer özelliklere de erişebilirsiniz.

Telefonunuzdaki Duo uygulamasında olduğu gibi Duo’nun web versiyonunda da hem sesli hem de videolu görüşmeler yapabilirsiniz. Web versiyonda yer alan ön izleme penceresi sayesinde, görüşmelerinize başlamadan önce nasıl göründüğünüzü de kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kullanıcı arabirimi, videoları normal ya da dar (telefon ekranı için) çerçeve içerisinde gösterebiliyor.

duo.google.com adresine giderek Duo'nun web uygulamasını kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.