Google Duplex Yayına Geçti, Sinema Bileti Almak Kolaylaştı

Sinema bileti almak çok daha kolay bir hal aldı. Google'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği geliştirici etkinliğinde tanıttığı yeni servisi Duplex, yayın hayatına başladı. Google yapay zeka destekli rezervasyon uygulamasını yayına aldı. Karmaşık rezervasyon işlemlerini kolayca yapan sistem kullanıcıların kullanımına açıldı.

Google Asistan yardımı ile kolayca ve saniyeler içerisinde sinema bileti alabileceksiniz. Google Asistan'a sinema bileti almak istediğiniz filmin adını söylemeniz yeterli.

Google Asistan size istediğiniz filmin seanslarını karşınıza çıkaracak. Seans seçiminin ardından koltuk seçme ekranı sizleri karşılayacak. Koltuk seçimini yaptıktan sonra kişi seçimi yapmanız gerekmekte. Kişi seçiminin ardından ödeme ekranına yönlendirilmektesiniz. Ödeme ekranında kayıtlı olan kartınız ile ödeme yapabilmekte ve sinema biletini alabilmektesiniz.

Google ilerleyen günlerde Asistan ile araç kiralama yapılabileceğini söyledi. Google son dönemde yaptığı yenilikler ile kullanıcıların kalbine taht kuruyor. Google'ın yeni servisi şu anda Amerika ve İngiltere'de çalışmakta. Google ilerleyen zamanlarda yeni özelliğini ülkemizde de kullanıma sunabilir.

Google'ın yeni özelliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.