Google, Düşük Özellikli Telefonlar için Android Oreo Go Sürümünü Duyurdu

Google, düşük özelliklere sahip akıllı cihazlar için geliştirdiği Android Oreo Go sürümünü duyurdu. Şirket, bu sürüm ile düşük özelliklere sahip akıllı cihazların performansını optimize etmeyi ve bu cihazların orijinal sürümlerden daha az güç tüketimi yapmasını hedefliyor.

Google'ın Android Oreo Go sürümünü neden çıkardığını kısaca özetlemek gerekirse, günümüzde hala piyasada olan 512 MB veya 1 GB RAM'e sahip telefonlara iyi bir Android deneyimi sunmak istiyor. Bunu başarmak için şirket, işletim sistemine bir dizi optimizasyon uygulamanın yanı sıra, kendi uygulamalarıyla ilgili değişiklikler yaparak performansı artırmaya çalışıyor.

Örnek vermek gerekirse, Android Oreo Go sürümüne sahip bir cihazdaki uygulama yüzde 15 daha hızlı çalışacak. Ayrıca, Google uygulamaları bu işletim sisteminde yüzde 50 daha küçük boyuta sahip olacak. Bu şimdilik Google uygulamaları için geçerli, fakat şirket uygulamaları optimize etmek için geliştiricilerle birlikte çalıştığını ifade ediyor.

Android Oreo Go için optimize edilen Google uygulamaları: Google Go, Google Asistan Go, YouTube Go, Google Haritalar Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome ve Google'ın yeni dosya yöneticisi Files Go.

Şirkete göre ilk Android Oreo Go işletim sistemine sahip cihazlar Hindistan'da piyasaya sürülecek.