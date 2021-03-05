Google'dan Duyma Yetisini Artıracak Cihaz Geliyor

Google duyma yetisini artıracak cihaz ile karşımıza çıkabilir. Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in gizli bir proje başlattığı bilgisi aktarılıyor. Gelin hep beraber Google'ın üst kuruluşu tarafından yönetilen proje ile ilgili gelen detaylara göz atalım.

Google Duyma Yetisini Artıracak Cihaz Tanıtabilir

Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in bünyesindeki X laboratuarının projesi ortaya çıktı. Business Insider'ın bir raporuna göre, Google'ın ana şirketi Alphabet's X Lab sessizce, insanların gelişmiş işitme yetenekleri kazanmasına olanak tanıyan çok gizli bir Artırılmış Gerçeklik (AR) cihazı geliştiriyor.

Kod adı "Wolverine" olan proje, sensörlerle dolu donanımlar aracılığıyla işitmenin geleceğini araştırıyor. Ortaya atılan bilgilere göre cihaz kulağın iç kısmına takılacak ve duyma yetisini artıracak. Insider, Alphabet'in ekibinin yalnızca bir cihaza veya tek bir kullanım durumuna odaklanmadığını söylüyor.

Ekip, birden çok cihaz ve modelle başarılı bir iş kurmak istiyor, bu nedenle başarılı olurlarsa, Google'ın sahip olduğu işitme cihazları dünya genelinde kullanılmaya başlanabilir. Şu anda Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in bünyesinde yer alan ekibin üzerinde çalıştığı cihazi ile ilgili gelen bilgiler oldukça kısıtlı.

Konu ile ilgili ilerleyen zamanlarda detayların gelmesi beklenenler arasında yer almakta.

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Google, Güvenlik Açığı Bulanlara Rekor Ödeme Yaptı

Google, geçen yıl güvenlik açığı tespit eden ve bunu şirkete bildiren siber güvenlik araştırmacılarına ve bilgisayar korsanlarına rekor tutarda ödemede bulundu. Şirket her yıl olduğu gibi geçen yıl da (2020) hata avcılarına ödediği para miktarını açıkladı.

Kişilere verilen ücret, hatanın kritikliğine bağlıdır. Paylaşılan bilgilere göre Google araştırmacılara saatte 75 dolar ödeme yapıyor.

62 ülkeden yaklaşık 662 güvenlik araştırmacısına söz konusu güvenlik sorunlarının çoğunu tespit ettikleri için toplamda 130.000 dolar ödeme yapıldı. Google, Android'deki bazı sorunları bildiren araştırmacılara ve Android 11'in geliştirici ön izleme programındaki sorunları rapor eden kişilere toplamda 1,74 milyon dolar ödedi.