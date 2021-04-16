Google Earth'ün Yeni Özelliği ile Dünya'nın Değişimini İzleyin

Google Earth'ün gezegenimizin uzak geçmişine göz atma olanağı tanıyan yeni özelliği olan Timelapse, uygulamanın aldığı tüm zamanların en büyük güncellemesi oldu. Kullanıcılar, yeni güncelleme ile Dünya'nın herhangi bir noktasında zaman atlaması yapabiliyor ve o bölgenin geçmişteki halini görüntüleyebiliyor.

Yeni seçenek yalnızca birkaç saniye içerisinde geçmişten günümüze meydana gelen değişiklikleri göstererek kullanıcılara Dünya'nın herhangi bir bölgesinin zaman içerisinde ne gibi değişimlere uğradığını gözler önüne seriyor. Uygulamanın kazandığı yeni seçenek sayesinde nüfusun artışına bağlı olarak Dünya'nın nasıl değiştiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Bu aracın geliştirilmesinin amacı elbette ki insanlara iklim değişikliğine kısa süre içinde göz atma imkanı tanımaktır.

Bu aracı Dünya'nın herhangi bir noktasında yaşanan değişiklikleri görmek için kullanabilirsiniz fakat bazı yerlerin diğer yerlerden daha net görseller sunacağını unutmamalısınız. Başka bir deyişle bazı yerler oldukça net görseller sunabilirken bazı yerlerde ise görüntülerin kalitesi daha düşüktür.

Google, Timelapse ile ormanların zamanla nasıl yok edildiği, buzulların nasıl eridiği başta olmak üzere gezegenin gidişatını olumsuz etkileyecek birçok faktöre ışık tutuyor. Gezegenin zamanla nasıl kötü bir hale geldiğini görmek ne kadar üzücü olsa da bazı iyi gelişmişleri görmek de mümkün.

Şirket ayrıca yeni aracının tanıtmak için Timelapse videoları sayfasında birbirinden iyi Timelapse örneklerini paylaştı. Daha da iyisi, bu videoları cihazınıza indirebiliyorsunuz. Google'ın paylaştığı örnek videolardan bir tanesini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız Timelapse videolarının yer aldığı sayfayı görüntüleyebilir veya aşağıdaki adımları takip ederek aracın nasıl kullanıldığını öğrenebilir, aracı belirlediğiniz bir bölgenin değişimini görmek için kullanabilirsiniz.

Google Earth Timelapse Özelliği Nasıl Kullanılır?