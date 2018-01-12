Google Ekranları Hoparlör Yapmaya Çalışan Şirketi Satın Aldı

Google, sessiz sedasız Birleşik Krallık merkezli Redux’u satın aldı. Akıllı telefon ekranları başta olmak üzere düz zeminleri hoparlöre çevirmeye çalışan Redux, bir süredir telefonlardaki küçük hoparlörleri ortadan kaldırarak, kasaların içinde yer açmak için yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyordu.

Google satın almayı doğrulamazken, Redux’un hisselerinin yüzde kaçının alındığı veya alım işleminin ne zaman gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapılmadı. Buna rağmen Redux’un sahibi NVF Tech LTD isimli şirketin satış dosyalarının ve diğer verilerinin, Birleşik Krallık’tan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmaya başlandığı ortaya çıktı.

Bloomberg tarafından ulaşılan bir Google yetkilisiyse Redux hakkında açıklama yapamayacağını söylerken, şirketten konuya dair bir bilgilendirme gelip gelmeyeceği konusunda da bilgi vermekten kaçındı. Google ve üst şirketi Alphabet’in borsada işlem görmeleri sebebiyle henüz tamamlanmamış bir satın alma işlemini doğrulamayacağı yorumları yapılırken, bütün kağıtların imzalanmasının ardından resmi açıklamanın yapılabileceği de söylenenler arasında yer aldı.

Bir süredir özellikle akıllı telefon donanımları konusunda kendisini geliştirmek isteyen Google, yatırımlarını bu yöne kaydırmıştı. Özellikle kendi telefonlarını piyasaya sürmeye başlamasının ardından donanımlarla daha ciddi şekilde ilgilenmeye başlayan Google, yenilikçi teknolojiler geliştiren birçok başka şirkete yatırım yapmıştı.