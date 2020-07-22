Google Emlakçılığa Soyundu: Ev Bulmanıza Yardım Edecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olarak bilinen Google emlakçılık yapacak gibi görünüyor. Fakat şirketin diğerlerinden bir farkı olacak. Hadi gelin konuyla ilgili merak ettiğiniz bütün detaylara ayrıntılı bir göz atalım.

Google web tüketici finansal koruma bürosu tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucunda, çok ilginç bir projeye imza atıldı. Bu proje doğrultusunda Google, sizin ev bulabilmeniz için bütün imkanlarını seferber ediyor. Böylece ev alma süreciniz daha zahmetsiz hale geliyor. Şirketin özellikle de henüz yeni ev alacak kişilere yönelik bu uygulamasını geliştirdiği söyleniyor.

Google emlakçılık mı yapacak? İşte tüm detaylar

Öncelikle ev almak isteyen birisinin ne tür bilgilere ihtiyaç duyduğuna bakalım. Eğer yeni bir ev almak istiyorsanız muhtemelen ilk etapta kredi ihtiyacınız olacaktır. Google bu kredi ihtiyacınızı, en uygun yerlerden seçerek önünüze kadar getiriyor. Böylece uzun uzun kredi aramanıza gerek kalmayacak.

Hemen ardından uygulamada alışverişe hazırlan ve harcamalarınızı değerlendirin gibi bölümleri görebilirsiniz. Tüm bu bilgiler, şimdilik ABD ile sınırlı olsa bile muhtemelen tüm dünyaya yaygınlaşacak. Özellikle de evini ipotek ettiren kişilerin bu konuda şirket için büyük bir veri sağladığını söyleyebiliriz.

Evini ipotek ettiren veya çok ucuz fiyatlarla satışa sunulacak olan kişiler Google şirketinin radarında. Firma bunu gördüğünde hızlı bir şekilde size tüm detayları iletiyor. Üstelik bunu alabilmek için uygun fiyatlı kredilerden de yararlanabilirsiniz. Sizce Google tarafından geliştirilen bu yeni uygulama, kullanıcılar tarafından beğenilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.