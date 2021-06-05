Google En Çirkin Dil Arama Sonucu İçin Özür Diledi

Google, en çirkin dil arama sonucunda Kannada dilini göstermesinin ardından gelen tepkilerden kısa bir süre sonra özür diledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google'ın arama motorunda yapılan sorgunun sonucu şirketin yoğun tepki almasına neden olmuş ve şirketten özür dilemesi istenmişti. Şirket gelen tepkilerden bir süre sonra açıklama yaptı.

Google En Çirkin Dil Hakkında Açıklama Yaptı

Dünyanın en büyük ve en popüler arama motoruna sahip olan Google, bir süre önce Hindistan'daki diller ile ilgili arama sonucu ile ülke genelinde büyük bir tartışmanın başlamasına yol açmıştı. Google'ın ülkede konuşulan dillerden biri olan Kannada'yı en rahatsız edici ve çirkin dil olarak arama sonucunda çıkarması ile başlayan tartışmada Google'dan özür dilemesi istenmişti.

Sözcü'deki habere göre bunun fark edilmesinin üzerine Karnatakan milletvekili PC Mohan, Google'a tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Twitter'da konu hakkında açıklamada bulunan Mohan şu ifadelere yer verdi.

"Dünyanın en eski dillerinden bir tanesi olan Kannada, daha Geoffrey Chauce 14. yüzyılda doğmadan önce destanlar yazmış büyük alimlere sahip. Özür dile Google."

NY Times'ın haberine göre, arama motoruna olan eleştirilerin artması üzerine şirketten özür açıklaması geldi. Şirket, kökeni 2 bin yıl öncesine dayanan dil ile ilgili hassasiyete zarar verildiği için üzüntü duyulduğunu belirtti. Şirket ayrıca Kannada ile ilgili bilgi kutusuna da kaldırdı.

Google'a göre şirketin arama motoru sonuçlarının kalitesini iyileştirmek için kullanıma sunduğu bilgi kutusu kullanıcılardan gelen geri bildirimlere de bağlı olarak her geçen gün biraz daha iyileştiriliyor ancak arama motorunun bilgi kutusunda zaman zaman birtakım aksaklıklar meydana gelebiliyor.

Google Hindistan, NY Times'a göre konu ile ilgili açıklamasında da arama motorunun her zaman mükemmel olmadığını, arama motorunun bazen çirkin dil örneğinde de olduğu gibi şaşırtıcı sonuçlar verebileceğini söyledi.

Google India Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları şirketin arama sonucunu düzelttiği için memnuniyetini dile getirirken bazı kullanıcılar da arama motoru olarak Google'ı kullanmamalarını, alternatif arama motorlarına geçmeleri gerektiğini ifade etti.