2021'de Google'da En Çok Arananlar Belli Oldu (Global)
2021 yılında Google'da en çok arananlar gün yüzüne çıktı. İşte dünya genelinde bu yıl popüler arama motoru üzerinden en fazla yapılan aramaların detayları!
Google'da en çok arananlar açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, 2021 yılında en çok yapılan aramalara ilişkin bazı listeler paylaştı. Şirket ayrıca aramalara ilişkin bir video yayımladı. Paylaşılan listelere dair tüm ayrıntılar haberimizde.
Google'da En Çok Arananlar (2021)
- Avustralya vs Hindistan
- Hindistan vs İngiltere
- IPL
- NBA
- Euro 2021
Google, Türkiye'de En Çok Yapılan Aramaları Açıkladı (2021)
Google, Türkiye'de en çok yapılan aramalar listesini paylaştı. Peki, 2021 yılında en fazla hangi aramalar yapıldı? Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından paylaşılan arama trendleri listesine dair detaylar haberimizde.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, 2021 yılına dair arama trendlerini paylaştı. Şirket, en çok yapılan aramaları haber, sporcular, yiyecek, oyunlar ve şarkılar dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayırdı. Şirket ayrıca arama trendlerine ilişkin bir video yayımladı.
Dünya genelinde bu yıl popüler arama motoru üzerinden en fazla yapılan aramalar listesinin ilk sırasında "Avustralya vs Hindistan" yer aldı. İkinci sırada "Hindistan vs İngiltere" bulunurken üçüncü sırada ise "IPL" konumlandı. Dördüncü sırada "NBA" yer alırken beşinci sırada ise "Euro 2021" bulunuyor.
En Çok Aranan Aktörler
- Alec Baldwin
- Pete Davidson
- Aryan Khan
- Gina Carano
- Armie Hammer
En Çok Aranan Sporcular
- Christian Eriksen
- Tiger Woods
- Simone Biles
- Emma Raducanu
- Henry Ruggs III
En Fazla Aranan Yiyecekler
- Birria tacos
- Nasi goreng
- Feta pasta
- Charcuterie board
- Pork shogayaki
En Fazla Aranan Oyunlar
- PopCat
- FIFA 2022
- Battlefield 2042
- Monster Hunter Rise
- Resident Evil Village
En Çok Aranan Filmler
- Eternals
- Black Widow
- Dune
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- Red Notice
En Çok Aranan İsimler
- Alec Baldwin
- Kyle Rittenhouse
- Christian Eriksen
- Tiger Woods
- Simone Biles
En Fazla Aranan Şarkılar
- Drivers License, Olivia Rodrigo
- MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X
- INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow
- Fancy Like, Walker Hayes
- MAPA, SB19
En Fazla Aranan Diziler
- Squid Game
- Bridgerton
- WandaVision
- Cobra Kai
- Loki
En Çok Aranan Haberler
- Afganistan
- AMC Stock
- COVID aşısı
- Dogecoin
- GME Stock
Google'da en çok arananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yıl tüm dünyada popüler arama motoru üzerinden en fazla yapılan aramalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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