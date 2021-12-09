2021'de Google'da En Çok Arananlar Belli Oldu (Global)

Google'da en çok arananlar açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, 2021 yılında en çok yapılan aramalara ilişkin bazı listeler paylaştı. Şirket ayrıca aramalara ilişkin bir video yayımladı. Paylaşılan listelere dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Google'da En Çok Arananlar (2021)

Avustralya vs Hindistan Hindistan vs İngiltere IPL NBA Euro 2021

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, 2021 yılına dair arama trendlerini paylaştı. Şirket, en çok yapılan aramaları haber, sporcular, yiyecek, oyunlar ve şarkılar dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayırdı. Şirket ayrıca arama trendlerine ilişkin bir video yayımladı.

Dünya genelinde bu yıl popüler arama motoru üzerinden en fazla yapılan aramalar listesinin ilk sırasında "Avustralya vs Hindistan" yer aldı. İkinci sırada "Hindistan vs İngiltere" bulunurken üçüncü sırada ise "IPL" konumlandı. Dördüncü sırada "NBA" yer alırken beşinci sırada ise "Euro 2021" bulunuyor.

En Çok Aranan Aktörler

Alec Baldwin

Pete Davidson

Aryan Khan

Gina Carano

Armie Hammer

En Çok Aranan Sporcular

Christian Eriksen

Tiger Woods

Simone Biles

Emma Raducanu

Henry Ruggs III

En Fazla Aranan Yiyecekler

Birria tacos

Nasi goreng

Feta pasta

Charcuterie board

Pork shogayaki

En Fazla Aranan Oyunlar

PopCat

FIFA 2022

Battlefield 2042

Monster Hunter Rise

Resident Evil Village

En Çok Aranan Filmler

Eternals

Black Widow

Dune

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Red Notice

En Çok Aranan İsimler

Alec Baldwin

Kyle Rittenhouse

Christian Eriksen

Tiger Woods

Simone Biles

En Fazla Aranan Şarkılar

Drivers License, Olivia Rodrigo

MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X

INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow

Fancy Like, Walker Hayes

MAPA, SB19

En Fazla Aranan Diziler

Squid Game

Bridgerton

WandaVision

Cobra Kai

Loki

En Çok Aranan Haberler

Afganistan

AMC Stock

COVID aşısı

Dogecoin

GME Stock

Google'da en çok arananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yıl tüm dünyada popüler arama motoru üzerinden en fazla yapılan aramalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.