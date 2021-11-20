Google'da En Çok Yanlış Yazılan Markalar Belli Oldu

Markalaşma söz konusu olduğunda, marka adı kesinlikle anahtardır. Peki ya Google'da en çok yanlış yazılan markalar hangileri biliyor musunuz?

İnternette en çok yanlış yazılan marka adlarından bazılarını bulmak için çevrim içi analiz araçlarını kullanan çalışma, Hyundai'nin ayda ortalama 605.000 küresel çevrim içi yanlış aramayla en yanlış yazılan markalardan biri olduğunu buldu. Bunun yerine, otomobil üreticisi için yaygın arama varyasyonu, "Hundai" için 500.000'den fazla aramayı ve "Hiundai" için 24.000'den fazla aramayı içerir.

Google'da En Çok Yanlış Yazılan Markalar

Hyundai Lamborghini Ferrari Hennessy Heineken

Ortalama 365.000 hatalı arama ile ikinci sırada ise lüks spor otomobil ve SUV'ların İtalyan marka üreticisi Lamborghini yer aldı. Lüks spor otomobil markasını arayan kullanıcılar, aylık 351.000 arama ile onu "Lamborgini" olarak aratıyor. Bazı kullanıcılar spor otomobil markasını 14.000 arama ile "Lambogini" olarak da heceledi. Ferrari ise üçüncü sırada. Yanlış yazılmış "Ferari" internette ayda ortalama 123.000 kez aranıyor.

İçki markaları da kullanıcı cephesindeki bir yazım hatasının kurbanı oluyor. Örneğin, Fransız konyak üreticisi Hennessy, çoğu kullanıcı tarafından "Henessy", "Hennesy", Henesy" şeklinde yanlış yazılarak aylık 95.100 arama ile dördüncü sırada yer alırken, Hollandalı bira üreticisi Heineken ise 90.000 aylık arama ile geldi. çoğu kullanıcı bunu "Heinken" olarak yazar.

İlginç bir şekilde, giyim şirketi Uniqlo da listede dokuzuncu sırada yer aldı. Japonya menşeili şirket, her ay ortalama 58.600 kez internette hatalı bir şekilde aranıyor. Hata dolu Uniqlo aramaları arasında aylık 55.000 arama ile "Uniclo", 2.100 aylık arama ile "Unilo" ve 1.500 aylık arama ile "Uniql" yer alıyor.

İngiltere merkezli bir fiyat karşılaştırma sitesi olan money.co.uk'nin işletme finansı denetçisi Salmon Haqqi'ye göre bir markanın adı, bir işletmenin popülaritesini ve başarısını belirleyecek temel sütunlardan biri olabilir. Bu nedenle hevesli girişimciler, yeni bir iş için bir marka adı seçerken dikkatli bir şekilde düşünmelidir.

Aslında Haqqi, bunu yaparken akılda tutulması gereken bazı esaslar olduğunu da sözlerine ekledi. Rakiplerin arasından sıyrılmak için marka adının ayırt edici olması gerektiği düşünüldüğünde girişimciler ve işletmeler, marka adının söylenmesinin veya yazılmasının çok zor olmaması gerektiğinin farkında olmalı.