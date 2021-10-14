Google, Epic Games'e Dava Açtı: Sözleşme İhlali Öne Sürüldü

Google, Epic Games'e karşı dava açtı. 11 Ekim'de açılan dava, kullanıcıların Android uygulamalarını Google Play Store üzerinden indirmek zorunda olmadığını, bu alanda herhangi bir zorlamada bulunulmadığı belirtildi.

Şirket, Fortnite Nisan 2020'de Fortnite Google Play Store'a getirilmeden önce Epic'in battle royale oyunu Fortnite'ın Android sürümünü 2018 yılında Samsung Galaxy Store ve kendi web sitesi aracılığı ile sunduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Epic, 13 Ağustos 2020 tarihinde uygulamayı Google Play Store üzerinden indiren Fortnite oyuncularını Play Store ödeme yöntemi yerine Epic'in kendi ödeme yöntemini kullanmaya teşvik ederek 12 Haziran 2020 tarihinde imzalanan geliştirici sözleşmesini ihlal etti."

Google ayrıca Fortnite'ın Ağustos 2020'de Google'ın uygulama mağazasından kaldırılmasının sebebinin de bu sözleşmenin ihlal edilmesi olduğunu söyledi. Davada Epic'in Google ile olan ilişkisinden ve Google'ın Epic'e sağladığı bütün hizmetlerden parasal olarak yararlandığı da altı çizilen noktalardan biri oldu.

Şirkete göre Epic, Fortnite da dahil olmak üzere Android kullanıcıları ile Play Store'da buluşturduğu hiçbir uygulama ya da oyundan şirkete herhangi bir ücret ödemedi ancak bunu yaparken Google'ın sağladığı bütün olanakları da kullandı.

Google Epic Games'in Bunu Kasıtlı Olarak Yaptığını Söyledi

Google'a göre Epic'in hem iOS hem de Android'deki Fortnite oyuncularına kurallara aykırı bir şekilde alternatif ödeme yöntemi sunmasının ardında bir plan var. Epic, şirkete göre bunu komisyon ücretine son vermek ve daha fazla para kazanmak için kasıtlı olarak yaptı.

Yazılım devinin açıklamasına göre Epic'in amacı, Google'ı antitröst yasası ile ilgili yasal bir savaşa çekmekti ve bu doğrultuda her iki şirkete (Google ve Apple) de dava açtı.

Epic, ilk olarak Kaliforniya'da Ağustos 2020'de Google'a karşı dava açtı. Şirket daha sonra bölge dışına çıkarak Avustralya ve İngiltere'de de şikayette bulundu. Şirket ayrıca ağustos ayında Google'ın Fortnite geliştiricisi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için Tencent ile birlikte çalışmayı düşündüğünü ileri sürdü.

Google ve Epic Games arasındaki gerilim devam ederken Apple'a alternatif ödeme seçeneklerini kabul etmesi söylendi. Bu da Epic'e Apple'a karşı bir zafer kazandırdı fakat bunun tam olarak bir zafer olduğu söylenemez. Temyize gidildiğinden Fortnite'ın yakın bir zamanda App Store'a dönmesi mümkün görünmüyor.