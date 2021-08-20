Google, Epic Games'i Devralmak İçin Beklenmedik İsimle Çalışmak İstemiş

Google, Epic Games'i devralmak için hiç beklenmeyen bir isim ile iş birliği yapmak istemiş. Play Store'un kâr oranını korumak isteyen yazılım devi, Fortnite'ın arkasındaki şirketi satın almayı içeren planının ayrıntıları ortaya çıktı.

Epic, Apple ve Google'ın uygulama mağazalarının şartlarını ihlal etmesinin üzerinden bir süre sonra Fortnite'ın ilgili uygulama mağazalarından kaldırılmasının ardından iki şirkete de dava açmıştı. Üç şirket arasındaki gerilimin ilk olarak o zamanlarda başladığı düşünülüyordu ancak son gelişmelere bakılacak olursa hançerler ondan daha uzun bir süre önce çekilmiş fakat gizlenmişti.

İki hafta önce yazılım devinin Epic'i satın almak istediği ortaya çıkmıştı. Epic'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, konu ile ilgili paylaşmış olduğu bir tweette Google'ın attığı adımlardan kendilerinin de habersiz olduğunu söylemişti.

Sweeney, yapmış olduğu açıklamada yazılım devinin Epic'i satın almak için pazarlık mı düşündüğü yoksa kurnazca bir devralma girişiminde bulunmak istediğinin belli olmadığını ifade etti.

Bütün bu yaşananların ne zaman olup bittiği hakkında bilgi paylaşılmamıştı fakat bunların Epic'in Fortnite'ı 2018 yılında Android'e getirmesinin üzerinden bir süre sonra gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyordu.

Google Epic Games İçin Kiminle Anlaşmak İstedi?

Şirketin CEO'suTim Sweeney, yeni bir tweetinde Google'ın şirketi satın almak için Tencent ile bir anlaşma yapacak kadar ileri gittiğine işaret etti.

Riot Games ve diğer birçok büyük şirketin sahibi olan Tencent, Epic'in %40'ına sahip olsa da hisselerin büyük bir kısmı Sweeney'de olduğundan şirketi kontrol eden kişide Sweeney olmaya devam ediyor. Epic tarafından bugün paylaşılan bir mahkeme belgesine göre Google bünyesinde yer alan bir kişi, şirketi daha iyi kontrol edebilmek için Epic'in hisselerini satın almak için Tencent'le iş birliğine gitmeyi önerdi.

Sweeney, konu ile ilgili son paylaştığı tweette Google'ın Fortnite'ın Play Store dışında dağıtılmasına verdiği yanıtın gerçekten de koordineli bir devralma işlemi planlamak olduğunu belirtti.

iOS kullanıcıları şu an App Store'da yer alan oyunları tercih etmek zorunda olduğu için iOS'te Fortnite oynayamıyor. Apple'ın resmi uygulama mağazası haricinde mağazalara izin vermemesi, bu yıl içinde çok fazla tepkinin odak noktasında yer aldı ve konu ile ilgili tartışmalar hala sürüyor.