Google'ın Epic Games'i Satın Almak İstediği Ortaya Çıktı

Google'ın Epic Games'i satın alarak Apple-Fortnite krizinden yararlanmak istediği ortaya çıktı. Yakın zamanda paylaşılan belgelere ve oyun şirketinin CEO'suna göre yazılım devi geçen yıldan beri devam eden yasal süreçte Epic'i satın almak istedi.

Epic'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, konu ile ilgili paylaşmış olduğu bir tweette Google'ın attığı adımlardan o zaman kendilerinin de habersiz olduğunu, mahkeme kararından ötürü Epic'in Google Play Store ile rekabetinde saf dışı kalması için şirketi satın almayı düşündüğünü şimdi öğrendiklerini söyledi.

Sweeney, yaptığı açıklamada yazılım devinin Epic'i satın almak için pazarlık mı düşündüğü yoksa kurnazca bir devralma girişiminde bulunmak istediğinin belli olmadığını ifade etti.

Google Epic Games'i Ne Zaman Satın Almak İstedi?

Bütün bu yaşananların ne zaman olup bittiği hakkında bir bilgi bulunmuyor fakat bunların Epic'in Fortnite'ı 2018 yılında Android'e getirmesinin üzerinden bir süre sonra gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Görünüşe bakılacak olursa yazılım devinin Epic'i satın alma planı ise istenen sonuca bağlanmamış.

Fortnite geçen yıl yaşanan komisyon ücreti ile ilgili sorunlarının ardından App Store'dan da Play Store'dan da kaldırıldı. Fortnite şu anda Play Store'da olmasa da Android'de bulunuyor. Bunun nedeni, Android'in açık bir platform olmasından kaynaklanıyor. Geliştiriciler, Android'de iOS'in aksine sadece Google Play Store'a bağlı kalmak zorunda değil. Oyuncular, Epic'in bağlantılarını kullanarak oyunu cihazına indirip oynayabiliyor.

iOS kullanıcıları, Android kullanıcıları kadar şanslı olmadığından sadece App Store'da yer alan oyunları tercih etmek zorunda kalıyor. Apple'ın resmi uygulama mağazası haricinde mağazalara izin vermemesi, bu yıl içinde çok fazla tepkinin odak noktasında yer aldı ve bu konuda şirkete yönelik davalar açılmaya devam ediyor.

Fortnite'ın Epic Games için büyük bir kazanç kapısı olmaya devam ettiği göz önüne alındığında Epic'in başka bir şirket tarafından satın alındığını düşünmek mümkün değil fakat Google'ın bunu gerçeğe dönüştürmeye çok yaklaştığı söylenebilir. Bu satın alma işlemi ile ilgili ayrıntılar ve Epic'in hem Google hem de Apple'a karşı davaları devam ettikçe ortaya çıkmaya devam edebilir.