Google Eski Android'leri İptal Ediyor: Etkilenecek Sürümler

Google eski Android sürümlerini iptal etmeye hazırlanıyor. Google hesabınızı herhangi bir oturum açma işleminde kullanmak için eski bir Android cihaza bağlı kalmaya devam ediyorsanız, Eylül'den itibaren bunu yapamayacağınızı bilmelisiniz.

Google'ın ve diğer geliştiricilerin zaman zaman Android'in eski sürümlerini destek hatlarından kaldırması ve böylece piyasada bulunan en son sürümlere özel ilgi göstermesi hiç kimse için büyük bir haber değil. Google'a ek olarak Facebook gibi şirketler de aynı şeyi yapıyor, WhatsApp son bir örnek.

Bu bağlamda Google, Android 2.3.7 Gingerbread veya daha eski sürümleri çalıştıran akıllı telefonları ve tabletleri olan kullanıcıları, Google imzalı uygulamalar için desteğe erişilemeyeceğini resmi olarak bildirmeye başladı, hesaba ve ilgili hizmetlere giriş yapılmasını engelledi.

Resmi Android Yardım forumunda Topluluk Yöneticisi olan Zak Pollack'in yayınladığı bir gönderiye göre destek verilmemesi kullanıcı verilerinin güvenliğiyle ilgili endişelerle ilgilidir. Ayrıca kullanıcı adı veya şifredeki hataların yakında ortaya çıkmasının beklendiğini belirtiyor. Kullanıcılar Gmail ve YouTube gibi hizmetlere erişmeye çalışırken hata mesajları alacak.

"Kullanıcılarımızı güvende tutmak i̇çi̇n devam eden çalışmalarımızın bi̇r parçası olarak, 27 Eylül 2021'ten sonra Android 2.3.7 veya daha eski Android ci̇hazlarda gi̇ri̇ş yapılmasına izin verilmeyecektir. Gmail, YouTube ve Maps gi̇bi̇ Google ürün ve hi̇zmetleri̇ni̇ kullanmaya çalışırken şifre hataları alabilirsiniz."

Google eski Android sürümlerini iptal etti

Bu değişiklik Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo ve 2.3 Gingerbread'i etkileyecek. Etkilenen cihazların çoğu Google Play hizmetleri desteğinin yanı sıra, bir süre önce işletim sistemi güncellemelerini ve yamalarını almayı durdurdu, bu nedenle yalnızca çok az sayıda kullanıcının etkilenmesi bekleniyor.

Bu hamlenin arkasındaki büyük sorun, Google'ın bu cihazları kullanmayı neredeyse imkansız hale getirmesidir. Google, Play Store tarafından yapılan güncellemeleri, kişi senkronizasyonunu ve daha fazlasını önleyecek. Cihazlar akıllı olmaktan çıkacak ve basit görevlerle sınırlı olacak. Örneğin kullanıcılar web'e yalnızca tarayıcı üzerinden erişebilecek (Google Chrome gibi uygulamalar kullanamayacak).

Android Gingerbread'in kesilmesi, günümüzde birçok kullanıcı için önemli olmayabilir. Ancak geçmişte dünyadaki birçok kullanıcının ana Android sürümüydü. Google'ın bu konuda haksız olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 2021'de net bir güncelleme programına sahip olacak akıllı telefonlara öncelik vermeniz gerekiyor.