Google Evden Çalışanlar için Hangout Premium'u Ücretsiz Yaptı

Google, evden çalışanları desteklemek için Hangout uygulamasının Premium sürümünü kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Böylece virüs korkusu ile evden çalışan milyonlarca kişinin daha rahat iletişim kurmasının sağlanacağı dile getirildi.

Google yayınladığı blog yazısında durumu şu şekilde özetledi: "COVID-19'un yayılmasından sonra evden çalışan öğretmen, öğrenci ile diğer işçilerin bağlantıda kalabilmeleri ve üretici olabilemeleri için uygulamayı ücretsiz hale getirmek istedik."

Hangouts Meet Premium, yapılan bu açıklamanın ardından 1 Temmuz tarihine kadar ücretsiz şekilde kullanılabileceği dile getirildi. Uygulamanın ücretli sürümünün kattığı özellikler ise aşağıdaki gibi sıralandı: