Google Evden Çalışma Sistemi Yeniden Değişti: Şirket Uzatmaları Oynuyor

Sürekli olarak değişiklik gösteren Google evden çalışma sistemi yeniden değişikliğe uğradı. Herkesi derinden sarsan koronavirüs salgını aynı zamanda çalışma sistemlerinde de büyük değişikliğe neden oldu. Özellikle de salgının çok büyük değişikliklere neden olması her ülkenin farklı bir önlem almasını sağladı. Hadi gelin Google için yapılması planlanan değişimlere bir göz atalım.

Dünya genelinde koronavirüs ile ilgili çok farklı iddialar ortaya atılıyor. Aşı ve ilaç konularında her ülkenin farklı bir açıklamasının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak henüz bir çare bulunmaması durumu çok karmaşık bir hale getirdi. Tüm bu gelişmeler üzerine ABD merkezli şirketler yeni kararlar aldı.

Google evden çalışma sistemi 1 yıl daha uzatıldı

Gelen son haberlere göre ABD merkezli arama devi Google, evden çalışma sistemini 2021 yılının temmuz ayına kadar uzattı. Böylece teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google 200 binden fazla çalışanı ofislerden uzak tuttu. Böylece amaç çalışanların salgından koruyabilmek.

Böyle bir karar alan sadece Google olmadı. Aynı zamanda Jeff Bezos, Ocak 2021'e kadar evden çalışma kuralını uzattı. Tüm bunlara ek olarak, iş seyahatleri yıl sonuna kadar kısıtlandı. Ayrıca Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda da Ekim ayı işaret edilmişti.

Bu konuda en çok ileriye giden şirket, Twitter oldu. Çalışanlarının tamamı için isterlerse evden çalışabilecekleri kuralını getirdi. Böylece çalışanlar salgından büyük oranda korunmak isteniyor. 16 milyon civarında vakanın olduğu bu salgın ile ilgili alınan uzaktan çalışma kararları sizce doğru mu? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.