Google, Files Go Uygulamasının Adını Değiştiriyor

Google, sınırlı depolama alanına sahip telefonlarda dosya yönetim hizmeti sunan Files Go uygulamasını yeniden adlandırıyor. Uygulamanın, her çeşit telefonda çalıştığını yansıtmak ve ileride daha büyük başarılar kazanmasını sağlamak amacıyla Google, Files Go’nun adını bundan böyle Files by Google olarak değiştiriyor.

Bir yıldır kullanımda olan uygulama, Google’a göre aylık 30 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Ayrıca Google bu isim değişikliğinin en önemli sebeplerinden birisinin, uygulamayı hedeflenen kitlenin dışındaki insanların da kullanmaya başlaması olduğunu söylüyor.

Files Go uygulaması, kullanıcılara telefonlarında neleri silebilecekleri gibi öneriler sunarak depolama alanı az olan cihazlarda dosyaların yönetilmesine yardımcı oluyor. Uygulama aynı zamanda bir dosya tarayıcısı olarak da oldukça başarılı şekilde çalışıyor ve Android’de yüklü olarak gelen standart dosya tarayıcısından çok daha iyi olduğu belirtiliyor.

Google ayrıca uygulamanın tasarımı üzerinde de yeni çalışmalar yapıyor. Files Go’nun açılış sayfasında, neleri silebileceğimizi gösteren tavsiyeler bölümü yerine artık karşımıza dosya yönetim sayfası çıkıyor.

Sonuçta Google'ın lansmandan bu yana yaptığı değişiklikler çoğunlukla yüzeyseldir. Fakat yerleşik Dosyalar uygulamasının kafa karıştırıcı karmaşasına kıyasla bu uygulamanın daha iyi ve daha sağlam bir dosya yöneticisi olduğu belirtiliyor. Ancak bunun bir çeşit geliştirme niteliğinde olduğunun farkında olan Google, Android'deki yerleşik Dosyalar uygulamasını tamamen değiştirmeyi hedeflemiyor.

Google bu konuda, "Gelecekteki milyarlarca kullanıcı için tasarladığımız ürünlerin, aslında herkes için oldukça iyi bir şekilde işlev gördüğünü sıklıkla görüyoruz." ifadelerini kullanıyor.