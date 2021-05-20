Google Çalışanları, CEO'yu Filistin'i Desteklemeye Çağırdı

Google Filistin'e destek verecek mi? Google'ın ana merkezinde çalışan Yahudi bir grup, şirket CEO'sunu İsrail ordusunun Filistinlilere yaptıklarına karşı kınamaya çağırıyor. 250 kişi tarafından hazırlanan mektupla, Google'ın Filistin'e destek vermesi isteniyor.

Ortayan çıkan yeni rapora göre bir grup Yahudi Google çalışanı, İsrail ordusunun Gazze bombardımanı eylemlerini kınamaya ve Filistinlileri desteklemeye çağırdı. Google Doküman'a yüklenen şirket içi mektupla çalışanlar, CEO Sundar Pichai'den "İsrail ordusu ve çetesi tarafından Filistinlilere verilen zararın doğrudan tanınması" dahil olmak üzere saldırıları alenen kınamasını istedi.

Geçtiğimiz Salı günü "Yahudi ve müttefik Google çalışanları" başlığıyla toplanan 250 kişilik grup, teknoloji devinin İsrail ile Hamas arasındaki şiddetli çatışmadan muzdarip Filistinlilere yardım sağlamasını talep etti. CEO Sundar Pichai için kaleme alınan bir mektubu yayınlayan grup, İsrail'i tanımadıklarını söyledi.

"İsrail ordusu ve çetesi tarafından Filistinlilere verilen zararın doğrudan tanınması (istiyoruz). Şu anda hem İsrailliler hem de Filistinliler can yakıyor, ancak Filistinlilerin karşı karşıya olduğu yıkıcı ve ölümcül saldırıları görmezden gelmek Filistinli iş arkadaşlarımıza zarar veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Google Filistin'e destek verecek mi?

Orta Doğu'da devam eden çatışmanın yıkıcı etkileri Silikon Vadisi'nin kalbine kadar ulaşmış durumda. Bu, Google çalışanları ile teknoloji şirketi kültürü arasında gittikçe kutuplaşan bir ayrımı daha ortaya koydu. İsrail'e karşı çıkan Google çalışanları, bu mektubu başka bir Yahudi grubuna yanıt olarak hazırladıklarını aktardı.

Geçen ay İsrail, ordusu da dahil olmak üzere hükümete bulut hizmetleri sağlamak için 1 milyar dolarlık bir sözleşme için Google ve Amazon Web Services'e başvurdu. Her iki şirketin bu talebe yanıt verip vermediği ise bilinmiyor.

Bazı Alphabet üyeleri mektuba katkıda bulunurken bazıları ise teknoloji kültüründe benzeri görülmemiş ve kontrol edilemeyen bir gücün etik kaygılar ortaya koyduğuna inanıyor. Basecamp gibi pek çok teknoloji şirketi ise iş yerinde siyaseti tamamen yasaklayarak çalışanlarını bir arada tutmaya çalışıyor.

Google'daki bu siyasi bölünme, uzun süredir devam eden çeşitlilik çabasına ışık tutuyor. Her zaman daha farklı kültürleri ofise kabul eden Google, bu gibi beklenmedik durumlarda siyasi tartışmaların ortasında kalıyor. CEO Pichai'nin ne yanıt vereceği ise henüz belirsiz.