Google Fit Artık iPhone Cep Telefonlarında Kullanılabilecek

Fast-Food Dünyasında fit bir görüntü yakalamak oldukça zor. Bunun farkında olan şirketler; neredeyse her aylık periyotta sağlık ve spor uygulamaları üretiyor, var olanları ise güncelliyorlar. Google Fit ise, bu uygulamalardan yalnızca Android cep telefonlarında kullanılabilen bir türdü.

Spor ve sağlık uygulamalarının genellikle sade ve anlaşılır bir ekrana sahip olması beklenir. Google Fit uygulaması, işte tam da bu sade ve anlaşılır arayüzü, kullanıcıları için sağlıyordu. Nitekim onun da tek eksiği yalnızca Android işlemcilerde kullanılabilmesiydi. Google, aldığı bir kararla bu uygulamanın iOS işlemcilerde de tercih edilmesini sağladı.

Google Fit geniş bir hizmet ağı oluşturuyor

Uygulamanın hizmetlerini saymakla bitiremeyiz. İlk verilen hizmet hareket dakikası dediğimiz bir sistem. Bu özellik sayesinde; harekete daha çok yer vermeniz sağlanıyor. Örneğin eğer bir yere gidecekseniz ve mesafe çok da uzak değilse, uygulama sizi hareket etmeye yönlendiriyor.

Google Fit uygulamasının sizlere sunacağı ikinci özellik ise, kardiyo puanı dediği bir sistem. Bu uygulamada sizlere, tamamlamanız için her hafta belirli bir kardiyo puan sınırlaması koyulur. Günlük olarak düzenli koşunuzu yaptığınızda veya asansör yerine merdivenleri kullandığınızda kardiyo puanınızı doldurmuş olursunuz.

Google Fit ile yaptığınız bütün egzersizleri, diğer uygulamalarla istediğiniz gibi senkronize edebilme imkanınız da bulunuyor. Eğer bir Apple kullanıcısı olarak bu uygulamayı tercih edecekseniz, Apple Watch ve Wear OS gibi cihazlara sahip olmanız problem yaratmayacak. Google Fit ile ilgili ortaya çıkan bu gelişme hakkında peki siz neler düşünüyorsunuz?