Google, Fitbit'i Dudak Uçuklatan Rakama Satın Aldı

Teknoloji devi Google, akıllı saat üreticisi Fitbit'i satın aldı. Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Google'ın Fitbit'i satın alacağı söyleniyordu. Bu söylentiler gerçekleşti ve Google dudak uçuklatan rakama Fitbit'i satın aldı.

Google, 2.1 milyar dolara Fitbit'i aldı. Google'ın blog sayfasından duyurulan satın alımda Fitbit'in öncü bir marka olduğuna dikkat çekildi. Google, Fitbit'i satın aldıktan sonra akıllı saat ve akıllı bileklik pazarına daha fazla yönelecek. Kullanıcıların kişisel verilerini asla satmayacağını ve reklam olarak kullanmayacağını açıklayan Google, kişisel veriler ile ilgili şeffaf olacağını açıkladı. Kullanıcılar isterlerse Fitbit verilerini silebilek.

Google satın alımın ardından WearOS platformuna daha da fazla yatırım yapacak ve Made by Google tarafından giyilebilir ürünler piyasaya sunulacak. Google'ın ilerleyen senelerde tanıtacağı akıllı saat ve akıllı bileklik modelleri kullanıcılar tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Fitbit ile ortaklaşa üretilecek olan akıllı saatler ve akıllı bileklikler hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Fitbit Versa serisinin devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Görünüşe göre, Google ilerleyen senelerde tanıtacağı akıllı saat ve akıllı bileklik modelleri ile Apple'a meydan okuyacak.