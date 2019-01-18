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Google Akıllı Saat Pazarında Gücünü Arttırıyor

Google Fossil Akıllı Saat
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Google, her ne kadar akıllı saat üreten bir şirket olmasa da, şimdiye kadar geliştirdiği akıllı saat yazılımlarıyla bu pazarda söz sahibi olmayı başardı. Google’ın Wear OS adlı işletim sistemi, günümüzde akıllı saatlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Google tarafından geliştirilen Wear OS, akıllı saatler ve giyilebilir teknolojik cihazlarda kullanılabilen bir Android sürümü olarak biliniyor ve akıllı saat denilince ilk akla gelen işletim sistemlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Şu sıralar ise Google ile ünlü saat markası Fossil arasında sürpriz bir işbirliği gerçekleşmek üzere. Google’ın, Fossil'in Ar-Ge ekibinin büyük bir kısmını satın aldığı belirtiliyor. Uzun zamandır Wear OS üzerinde çalışan Google’ın bu hamlesi, pazarda işleri daha da farklı bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

40 milyon doları bulan bir bedelle gerçekleştirildiği belirtilen satın alma sonrasında, Fossil şirketindeki 200 kişilik ekibin Google bünyesine geçiş yapacağı ifade ediliyor. Yeni ekiple birlikte daha da güçlenen Google’ın, önümüzdeki dönemlerde akıllı saat pazarına daha fazla yoğunlaşması bekleniyor.

Satın alma işlemlerinin ay sonuna kadar tamamlanması beklenirken, bu hamlenin Google’ın doğrudan akıllı saat üreteceği anlamına gelmediği ve şirketin akıllı saat üreticileriyle birlikte çalışmayı sürdüreceği söyleniyor.

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ETİKETLER: google akıllı saat android wear fossil

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