Google Fotoğraflar, 2D Fotoğrafları 3D'ye Çeviriyor! Muhteşem Özellik

Google Fotoğraflar uygulamasına yepyeni bir özellik geliyor. Google tarafından yapılan açıklama ile birlikte Fotoğraflar uygulamasına sinematik fotoğraflar adı verilen bir özellik getirileceği açıklandı. Peki ne bu sinematik fotoğraflar özelliği? Fotoğraflar nasıl 3 boyutlu hale gelecek? Google Fotoğraflar 3 boyutlu fotoğraf yapma nasıl olacak? İşte Sinematik fotoğraflar özelliği hakkında merak edilenler.

Google Fotoğraflar, Resimleri 3 Boyutlu Hale Çevirecek: Sinematik Fotoğraflar Özelliği Nedir?

Google blog üzerinden yaptığı açıklamada Fotoğraflar uygulamasına sinematik fotoğraflar özelliğinin geleceği müjdesini verdi. Sinematik fotoğraflar anılarınızı daha canlı ve gerçekçi bir şekilde yeniden yaşamanıza yardımcı olacak. Bu sayede o ana geri dönmüş gibi hissedebileceksiniz.

Google Fotoğraflar'ın otomatik olarak Sinematik fotoğraflar oluşturacağı ve fotoğraf ızgaranızın üstündeki son vurgular bölümünde görüneceği aktarılıyor.

Hemen aşağıdan Google'ın paylaştığı orijinal fotoğrafa ve 3D fotoğrafa aşağıdan bakabilirsiniz.

Google fotoğrafları 3 boyutlu hale getirmek için makine öğrenimini kullandığını açıkladı. Görüntünün derinliğini tahmin etmek ve sahnenin 3B temsili makine öğrenimi ile oluşturuluyor. Orijinal görüntü kamerada derinlik bilgisi olmasa bile 3 boyutlu görüntü oluşturulabiliyor.

Sinematik Fotoğraflar Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Google yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önümüzdeki ay içinde, Sinematik fotoğraflar, güncellenmiş kolaj tasarımları ve en sevdiğiniz etkinliklerden bazılarını vurgulayan yeni özelliklerle Anılarınızın hayata geçirildiğini görmeye başlayacaksınız." Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere yeni özellik Ocak 2021'de kullanımda olacak. Özellik kullanıma alındığında tüm fotoğrafları 3 boyuta çevirebileceksiniz.

Sizler Google'ın 3 boyutlu fotoğraflar oluşturacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce özellik nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!