Google Fotoğraflar’a Yeni 'Yüz Etiketleme' Özelliği

Google’ın popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Google Photos (Google Fotoğraflar)’a yeni bir özellik geldi. Artık kullanıcılar, fotoğraflardaki kişileri kendileri manuel olarak etiketleyebilecek.

Kişiler Artık Manuel Olarak Etiketlenebiliyor

Özellikle fotoğrafların telefon hafızası yerine bulut üzerinde depolanmasını sağlayarak cihazlara hafıza açısından önemli bir avantaj sağlayan Google Fotoğraflar, birçok kullanıcının sıklıkla kullandığı uygulamalar arasında yer alıyor.

Google da kullanıcılarının işini kolaylaştırmak amacıyla Google Fotoğraflar’da yeni bir özelliği hizmete sundu. Buna göre artık, uygulamadaki fotoğraflarda otomatik olarak tanınmayan insanların yüzleri kullanıcılar tarafından etiketlenebiliyor.

Yeni özelliğin tek olumsuz yanı ise, Google’ın yüz algılama algoritmasına bağlı olarak çalışması. Yani Google’ın yüz algılama algoritması fotoğrafta bir insan yüzü bulamazsa bu özelliği kullanamıyorsunuz. Google’ın algoritması genel olarak başarılı şekilde yüzleri ayırt edebiliyor ancak bazen yüzlerin net olmadığı durumlarda etiketleme konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor.