Google Fotoğraflar Android Sürümü Yeni Düzenleme Araçları Kazandı

Google Fotoğraflar Android sürümü için fotoğraf düzenleme işlemini çok daha pratik hale getiren yeni fotoğraf düzenleme araçları geldi. Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf depolama ve düzenleme uygulamasına gelen yeni özellikler makine öğreniminden faydalanıyor. Kullanıcı arayüzünde yapılan iyileştirme çalışmalarına ek olarak getirilen birbirinden faydalı özellikler kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Google Fotoğraflar uygulamasının aldığı güncelleme ile beraber fotoğraf düzenleme bölümüne fotoğraflara düzenleme işlemlerini otomatik olarak uygulamak için kullanılacak bir öneriler seçeneği eklendi. Uygulamanın kullanıcıları, uygulamanın önerisi doğrultusunda yapılan düzenleme işlemlerini beğenirse fotoğrafı kaydedebilir veya uygulama tarafından yapılan düzenleme işlemlerinde beğenmediği kısımları tekrardan ele alabilir.

Google Fotoğraflar, kullanıcı öneriler seçeneğini kullandığı zaman parlaklık, kontrast ve portre efektleri gibi bir dizi düzenleme işlemini gerçekleştirebilir. Uygulamanın yapay zeka ile yapabileceği önemli bir düzenleme işlemi de odak noktasının rengini sabit tutarken arka planı siyah beyaz hale getirmesidir. Google, uygulamanın aldığı yapay zeka destekli yeni özelliğindeki mevcut seçeneklere ek olarak önümüzdeki aylarda çok daha fazla seçenek geleceğini de söyledi.

Uygulama geçtiğimiz aylarda gelişmiş arama seçeneği gibi bir dizi özelliğin bulunduğu büyük bir güncelleme almıştı. Yenilikler getirmeye hız kesmeden devam eden uygulamanın son güncellemesinde ise fotoğraf düzenleme ve depolama uygulamasına şu anda sadece Pixel 4a 5G ve Pixel 5'te kullanılabilen otomatik fotoğraf düzenleme özelliği getirildi. Uygulama şimdilik Pixel 4a 5G ve Pixel 5'te çalışıyor ama ilerleyen günlerde Android kullanıcılarının geneline sunulması bekleniyor.

For Pixel users, we’re also introducing Portrait Light. This feature makes your portraits look even better. You can illuminate faces even when they’re backlit against a sunset or have heavy shadows. #LaunchNightIn https://t.co/oVsqhSr4sE pic.twitter.com/icPaYFeYX7