Google Fotoğraflar'daki Arşiv Özelliğinin İsmi Değişiyor

Çok fazla fotoğraf çeken biriyseniz, Google Fotoğraflar'ın ana galeri görünümü bunaltıcı olabilir ancak Arşiv özelliği sayesinde bu fotoğraflardan bazılarını veya yinelenen resimleri gizlemek çok kolay. Google artık bu özelliğe daha uygun bir isim veriyor gibi görünüyor.

Küçük bir güncelleme gibi görünen bu yenilik, Google Fotoğraflar'ın Arşiv seçeneği görünüşe göre "Gizli" olarak yeniden adlandırıyor. 9to5Google, iOS için Fotoğraflar'ı 6.1 sürümüne güncellerken bu isim değişikliğini tespit etti. Bununla birlikte bu değişikliğin Android 13'ün son sürümüyle birlikte Android telefonlarda da görünmesi bekleniyor.

Şu anda bir fotoğrafı açıp taşıma menüsünü açtığınızda, diğerlerinin yanı sıra bir fotoğrafı arşive taşıma seçeneğini içeren bir işlem çubuğu ile karşılaşacaksınız. Yeni güncellemenin gelmesiyle birlikte, "Arşiv artık Gizli olarak adlandırılıyor" yazan bir bilgi penceresi göreceksiniz.

Arşiv Klasörü Aynı İşlevi Sağlamaya Devam Edecek

Arşiv klasöründeyken de aynı bilgi penceresiyle karşılaşacaksınız. Bunun yalnızca bir isim değişikliği olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle herhangi bir işlevsel değişiklik beklemeyin. Ayrıca gizli fotoğraflarınız albümlerde ve arama sonuçlarında görünmeye devam edecek.

Google Fotoğraflar, yeni isme ek olarak artık Android'de "Yedeklendi" bölümünü de gösteriyor. Bu bilgiler daha önce iOS ve web sürümünde kullanıma sunulmuştu. Bir fotoğrafın dosya boyutunu ve yedekleme kalitesini görüntülemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Yeni değişiklik ufak bir değişiklik gibi görünse de amaç, kullanıcılara seçeneğin ne anlama geldiğini netleştirmek gibi görünüyor. Bununla birlikte, Gizli klasörünün fotoğraflarınızı meraklı gözlerden tamamen gizlemediğini belirtmek gerekiyor. Amacınız bazı fotoğrafları gizlemekse bunun için Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliğini etkinleştirmeniz ve kullanmanız gerekecek.