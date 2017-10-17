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Google Fotoğraflar, Artık Evcil Hayvanlarınızı Tanıyabilecek

Google Fotoğraflar, Artık Evcil Hayvanlarınızı Tanıyabilecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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2015 yılında tanıtılan ve 500 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Google Fotoğraflar, evcil hayvan sahiplerini sevindirecek bir özellik kazandı. Google Fotoğraflar, bundan böyle evinizde beslediğiniz köpeğinizi ya da kedinizi tanıyarak, ismine göre kategorize edebilecek.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği ile birlikte, can dostlarınızın fotoğraflarını görmek istiyorsanız artık arama çubuğuna "köpek" ya da "kedi" yazmanıza gerek yok.

Bundan böyle, evcil hayvanlarınızın Google Fotoğraf uygulamasının tanımladığı diğer insanlarla birlikte gruplandığını göreceksiniz. Hayvanlarınıza uygulamada bir isim verebilirsiniz, böylece arama çubuğuna evcil hayvanınızın ismini yazdığınızda onunla ilgili bütün fotoğrafları tek bir kategoride görebilirsiniz. Ayrıca Google, hayvan emoji’sini kullanarak da arama yapmaya izin veriyor.

Google Fotoğraflar, Artık Evcil Hayvanlarınızı Tanıyor

Google, bu yıl Mayıs ayında kullanıcıların Google Fotoğraflar’daki kedi-köpek fotoğraflarından video üretmeye başlamıştı. Birçok ülkede kullanıma giren yeni özellik ise bu videoları kişilerin kendilerinin yapabilmesini sağlayacak.

Bunun için yapılması gereken tek şey; yeni fotoğraf grubunun üstüne tıklayarak fotoğraf seçmek. Ardından “+” işaretine tıklayarak film veya fotoğraf albümü oluşturulabilecek, hatta bunlara movie editor’den müzik de eklenebilecek.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: google Google Fotoğraflar Google Photos evcil hayvan

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