Google Ödüllü Anketler ile Google Fotoğraflar'ı Bedava Kullanın

Google Ödüllü Anketler uygulaması sayesinde Google Fotoğraflar'ı bedava kullanın. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün açıklanan Google kararı ile Google Fotoğraflar hizmeti ücretli hale gelmişti. Ancak Ödüllü Anketler uygulamasında Play kredi kazanarak Google hizmetlerini ücretsiz kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz gün alınan kararla birlikte Google Fotoğraflar'da ücretsiz olarak sınırsız fotoğraf ve video depolamaya son verileceğini öğrenmiştik. ABD'li şirket 1 Haziran 2021'den sonra yüklenen tüm verilerin Google hesabınızda yer kaplayacağını ve buna göre 15 GB'a kadar yedekleme yapabileceğini söylemişti.

"1 Haziran 2021'den itibaren Yüksek kalite ayarında yedeklenen tüm yeni fotoğraf ve videolar, Google Drive ve Gmail gibi Google hizmetlerinde şu an olduğu şekilde, Google Hesabınızla birlikte sağlanan 15 GB'lık ücretsiz depolama alanında veya ek depolama alanı satın aldıysanız bu depolama alanlarında hesaba katılacak."

Google Fotoğraflar'ı bedava kullanın: Ödüllü Anketler uygulaması nedir?

Google'ın yaptığı açıklamada olduğu gibi, Google Drive veya Google One aracılığıyla ek depolamaya abone olmak isterseniz ödemenizi Google Play kredisi yoluyla gerçekleştirilebilir. Peki ya tamamen ücretsiz bir şekilde Play kredisi kazanmanın iyi bir yolu nedir? Elbette Google Ödüllü Anketler.

Google Surveys tarafından geliştirilmiş Google Ödüllü Anketler ile farklı türdeki anket sorularını yanıtlayarak Google Play kredisi kazanabilirsiniz. "En iyi logo hangisi?", "En ilgi çekici tanıtım hangisi?", "Planladığınız bir sonraki seyahat ne zaman?" gibi çeşitli sorularla Play kredisi sunan Google, bu kredileri Google Play üzerinde kullanmanıza veya diğer Google hizmetlerinde harcamanıza olanak tanıyor.

Google'ın açıklamasına göre yalnızca bir anketi tamamlayarak 1,80 TL tutarına kadar Play kredisi kazanabilirsiniz. Yani bir süre boyunca cevaplayacağınız Google anketleri sayesinde Google Fotoğraflar, Google Drive veya Google One gibi üyeliklerinizi neredeyse ücretsiz hale getirebilirsiniz.

Ayrıca yapılan duyuruda Pixel 1 ila 5 arası model sahiplerinin ücretsiz olarak Google Fotoğraflar'ı kullanabileceğini öğrenmiştik. Ancak şirket gelecekteki Pixel telefonlarının yeni politikadan muaf olmayacağını bildiriyor. Google Ödüllü Anketler uygulamasını ücretsiz bir şekilde Android telefonunuza indirmek için aşağıda bağlantıyı kullanabilirsiniz.