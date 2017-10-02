Google Fotoğraflar'da Video Paylaşmak Artık Çok Kolay!

Google Fotoğraflar servisi bugün 500 milyon insan tarafından kullanılıyor. Arama motoru devi son dönemlerde bu servise çok büyük yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz aylarda makine öğrenimine sahip araçlarını da hizmete dahil eden şirket, şimdi de zayıf bağlantılarla mücadele edecek. Google Fotoğraflar'ın son güncellemesi kullanıcıların video paylaşımını kolaylaştırıyor.

Android için Google Fotoğraflar uygulaması güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte, uygulama zayıf bir bağlantı tespit ederse fotoğrafları ve videoları daha düşük çözünürlükte yedekleyecek. Yani bir arkadaşınızla fotoğraf ve video paylaşmak istediğinizde uygulama size onların düşük çözünürlüklü halini gösterecek. Böylelikle insanlara hızlı bir şekilde istediğiniz fotoğraf veya videoyu paylaşabileceksiniz. Wi-Fi bağlantısı olan bir yerde ise yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolara erişmek mümkün olacak.

Eğer uygulamanın 3.6 sürümünü indirdiyseniz açıklama kısmında şu bilgiyi göreceksiniz: "Paylaşım için düşük çözünürlüklü kopyaları yükleyip daha sonra bunları yüksek çözünürlüklü sürümleriyle değiştirerek Google Fotoğraflar'da video paylaşımıyla ilgili bekleme süresini kısalttık"

Uygulamanın ürettiği düşük çözünürlüklü kopyaların ne kadar boyuta sahip olduğu henüz belirsizliğini koruyor. Ancak seyahat halindeyken zayıf bağlantınız olduğunda fotoğraf ve video paylaşmak için muhteşem bir çözüm düşünülmüş diyebilirim.