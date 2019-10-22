Google Fotoğraflar’daki Bir Hata iPhone’lara Avantaj Sağlıyor

Teknoloji devi Google’ın popüler uygulaması Google Fotoğraflar’da önemli bir hata tespit edildi. Söz konusu açık iPhone kullanıcılarına Google Fotoğraflar uygulamasında avantaj sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Pixel ailesinin yeni üyeleri Pixel 4 ve Pixel 4 XL’i tanıtan Google, yeni telefonlarındaki Google Fotoğraflar uygulamasında fotoğrafların orijinal kalitede yedeklenmesi özelliğini ücretsiz olarak sunmamıştı.

iPhone'larda Ücretsiz Olarak Kullanılabiliyor

Fakat Google Pixel kullanıcılarına sunulmayan bu özelliğin, Google Fotoğraflar’da yer alan bir açık sayesinde iPhone’larda ücretsiz olarak kullanılabildiği ortaya çıktı.

iPhone kullanıcılarının HEIC formatı ile bu hatadan yararlandığı anlaşıldı. Fotoğraflardaki HEIC formatı, Google’ın JPEG formatından daha az yer kaplamasıyla dikkat çekiyor.

Güncelleme ile Açık Kapatılacak

Söz konusu açık sayesinde iPhone kullanıcıları, hiçbir ücret ödemeden Google Fotoğraflar’da fotoğraflarını orijinal boyutlarında saklayabiliyor.

Google’dan ise konu hakkında bir açıklama geldi ve yeni bir güncellemeyle bu açığın ortadan kaldırılacağı duyuruldu.