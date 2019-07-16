Google Fotoğraflar Düşündüğünüz Kadar Güvenli Olmayabilir

Google Fotoğraflar pek çoğumuzun kullandığı, Google tarafından sunulan bir fotoğraf ve video depolama hizmetidir. Bulut tabanlı olarak sunulan bu hizmet sayesinde kullanıcılar, yükledikleri fotoğraflara istedikleri yerden erişebiliyor. Aynı zamanda Google Fotoğraflar sayesinde oluşturduğunuz fotoğraf albümlerini arkadaşlarınızla ya da istediğiniz herhangi biriyle kişisel olarak paylaşabiliyorsunuz. Peki acaba gerçekten de bu fotoğraflar gizlilik çerçevesinde mi paylaşılıyor?

Robert Wiblin tarafından yapılan ve Medium’da yayınlanan bir araştırmaya göre Google Fotoğraflar’da paylaştığınız linkler pek de gizli sayılmaz. Çünkü bir kişiyle fotoğraf paylaşmak için link yolladığınızda, o linki ele geçiren herhangi bir kişi de albümlerinize ulaşabiliyor.

Aslında Google da bu durumu kullanıcılarından gizlemiyor. Google’ın sitesinde geçen ifadeye göre, linki elinde bulunduran herhangi bir kişi albümü görme olanağına sahip oluyor. Aslında bu durumun gizlilik açısından olmaması gereken bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Google Drive’da da belli alıcılar dosyalara erişim imkanına sahip oluyor ancak bunun için gizliliği sağlayan farklı bir sistem kullanılıyor.

Google Fotoğraflar’da bir arkadaşınızla fotoğraf paylaşmak istediğinizde gönderdiğiniz link konusunda bundan sonra daha dikkatli olmanız iyi olacaktır. Fotoğraf paylaşımı yaparken Google Drive’da bir dosya yaratarak fotoğraf paylaşmak, gizliliğinizi korumanız açısından daha iyi olacaktır.