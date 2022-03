Google Fotoğraflar Güncellemesi Eski Android Fotoğraflarınızı İyileştirecek

Google Fotoğraflar, insan fotoğraflarına bokeh efektini eklemek için uzun süredir bir 'Portre bulanıklığı' özelliği sunuyordu ancak şimdi bu Android uygulaması, Pixel telefona sahip veya Google One abonesi olduğunuz sürece efekti çok daha derinleştiriyor ve özelleştiriyor.

Düzenleme aracı şu anda insanların mevcut fotoğraflarına arka plan bulanıklığı eklemenize izin veriyor. Ancak Google, Google Fotoğraflar Android uygulamasında bu özellikleri evcil hayvanlar, yiyecekler ve bitkiler de dâhil olmak üzere birçok yeni içerikte kullanabileceğinizi belirtiyor.

Yeni Özelliği Kullanmak İçin Ne Gerekli?

Tabii buradaki önemli detay, yeni özellikleri kullanabilmek için bir Pixel telefon kullanmanız veya Google One abonesi olmanız gerekiyor. Ayrıca ücretli abonelikle ücretsiz Google Drive bulut depolama alanı farklı ve fiyatları aylık 2$/1,59£ veya yıllık 20$/15,99£ (100 GB depolama için) ile başlıyor. Bu özelliği Google One aboneliği olmadan kullanmaya çalışırsanız düzenlediğiniz fotoğrafı kaydedemiyorsunuz.

Bulut depolamanızı yükselteceğiniz bir özellik olması pek olası olmasa da bu, Pixel veya Google One kullananlar için gayet güzel bir özellik. Normalde bunu Snapseed ve After Focus gibi diğer uygulamalarda zaten yapmak mümkün ancak fotoğraf hizmetini düzenli olarak kullanıyorsanız, bunu Google Fotoğraflar'ın içinde bulundurmanın ve kullanmanın ayrı bir rahatlığı olacağı kesin ve Google'ın fotoğraflar üzerindeki konu tanıma özelliği her geçen gün hızla gelişiyor.

Google'ın "yakında geleceğini" belirttiği üzere henüz Android telefonunuzda bu özelliğe sahip olmayabilirsiniz ancak önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmasını bekliyoruz.