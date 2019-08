Google Fotoğraflar ile Resim İçindeki Metinleri Arayabileceksiniz

Google, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi sayesinde Google Fotoğraflar'a yeni bir özellik getiriyor. Bu teknolojiyle birlikte resimlerinizdeki metinleri aramak için Google Fotoğraflar'ı kullanabilirsiniz .

Google Fotoğraflar'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte fotoğraflarınızda veya ekran görüntülerinde metin arayabilir ve daha sonra bir belgeye veya forma yapıştırmak için Lens özelliğini kullanarak kopyalayabilirsiniz. Google tarafından Twitter'da onaylanan bu yenilik, şirketin yapay zeka çalışmalarını da gözler önüne seriyor.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.



Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏