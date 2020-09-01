Google Fotoğraflar iOS Sürümüne Yeni Araçlar Geldi

Google Fotoğraflar iOS sürümü son yayımlanan güncelleme ile birlikte yeni video düzenleme araçları sunuyor. Google Fotoğraflar'ın iOS uygulaması artık eskisinden daha güçlü bir video düzenleyiciye sahip. Yeni özellikler, iOS kullanıcılarının videolar üzerinde kontrol düzeyini büyük ölçüde genişletiyor. Google Fotoğraflar iOS uygulamasına gelen yeni araçlar ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Fotoğraflar iOS Sürümü Yeni Video Düzenleme Araçları Sunuyor

Yeni düzenleme araçları sayesinde videoları kırpma, kontrast, doygunluk, filtre ekleme gibi işlemler gerçekleştirilebilecek. Yeni video düzenleyici seçenekleri, mevcut fotoğraf düzenleme araçlarına benzer şekilde çalışacak. Yeni düzenleme araçlarına erişebilmek için bir videoyu önizlerken düzenle butonuna dokunmanız yeterlidir. Google Fotoğraflar uygulamasına gelen yeni video düzenleme araçları sayesinde video düzenlemek için uygulama mağazası üzerinden video düzenleme uygulamaları indirmenize gerek kalmayacak.

Yeni güncelleme ile eklenen filtrelerin içerisinde otomatik filtre özelliği de bulunuyor. Otomatik filtre, videonuza otomatik olarak en uygun filtreyi ekliyor. Filtrelerin yanı sıra ışık menüsünde pozlama, kontrast, beyaz dengesi, gölgeler, siyahlar, vinyet gibi seçenekler sunuluyor. Renk menüsünde ise doygunluk, renk sıcaklığı, cilt tonu gibi ayarlar bulunuyor.

Kırpma menüsünde videoyu sosyal medya platformlarında paylaşmak için 16:9, 4:3, 3:2 gibi boyut ayarları yer alacak. Önceden ayarlanmış ekran boyutlarının yanı sıra manuel olarak da ayarlama seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, düzenledikleri videoların boyutunu hızlı bir şekilde ayarlayabilecek.

iOS işletim sistemine sahip cihazınızda yeni düzenleme seçeneklerini görmüyorsanız App Store üzerinden bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu özellik resmi olarak Google Fotoğraflar v5.8 ile birlikte eklenmiştir. Bu sebepten ötürü özelliği kullanmak için v5.8 sürümüne sahip olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Yeni düzenleme seçeneklerinin çok yakında Android sürümüne de geleceği belirtiliyor.