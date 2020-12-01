Google Fotoğraflar, Kullanıcıları Büyük Zahmetten Kurtarıyor!

Kullanıcılara fotoğraflarını saklaması ve düzenlemesi için yıllardır büyük bir hizmet veren Google Fotoğraflar, kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtaracak yeni özelliğini kullanıma sundu. Uygulamaya eklenecek özellik ile Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının büyük uygulama mağazası Google Play Store’da kolaj hazırlama ve benzeri uygulamalarını aratmasına ve indirmesine gerek bırakmıyor.

Google Fotoğraflar Kolajlar Desteği Aldı

Kolajlar, insanın üzerinde zamanda yolculuk etkisi bırakmanın en iyi ve en benzersiz yollarından bir tanesidir. Hatta uygulama geliştiricileri kendilerini bir dönem boyunca yalnızca kolaj hazırlama uygulamaları geliştirmeye adamıştı. Kolaj oluşturucuları, o zamanlarda Play Store mağazasında en çok trend olan uygulama türlerinden bir tanesi olmayı başarıyordu.

Kullanıcılar, trendlere uyum sağlamak için fotoğraflarını kolaj halinde yayımlama ihtiyacı duyuyor ancak bunu yapmak için Play Store’da uygulama aratmak ve indirmekle uğraşıyordu. Google, kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını tek bir uygulamada birleştirmelerine olanak veren yeni özelliği ile birçok kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Google, bu özelliği yakın bir zamanda yayımladığı tweetle beraber duyurmuştu. Google Photos’un resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette “Bu hafta anılarınızı hem eğlenceli hem de keyifli bir şekilde yeniden yaşamanıza yardımcı olacak yeni kolaj tasarımlarınızı kullanımınıza sunuyoruz. Bu kolajlar, öne çıkanlar bölümünde sizin için otomatik olarak oluşturulmuş bir şekilde duracaktır. Böylece yalnızca birkaç dokunuşla kolajınızı kolayca paylaşabilirsiniz” ifadelerine yer verilmişti.

Şirket, tweetten de anlaşılacağı üzere kullanıcılara anılarını yeniden yaşatmanın başka bir benzersiz yolunu sunuyor. Yeni özellik sayesinde kolaj oluşturmak için ekstra bir çaba sarf etmenize ve başka bir uygulama kullanmanıza gerek kalmıyor. Google’ın fotoğraf uygulaması, otomatik olarak oluşturulan kolajı direkt sosyal medyaya yüklemeniz için size büyük bir kolaylık sunuyor.

Bu yeni özelliği hemen kullanmak için Google Fotoğraflar uygulamasının en son sürümünü indirdiğinizden emin olun. Son olarak bu kolaj özelliğinin son derece basit tasarımlardan oluştuğunu unutmayın. Arka planı özelleştirme gibi bir seçeneğiniz ne yazık ki bulunmuyor. Küçük, basit ve zamandan tasarruf ettirecek bir özellik istiyorsanız elbette ki tercih edebileceğiniz bir özelliktir ama profesyonel bir tasarım elde etmek istiyorsanız üçüncü taraf uygulamaları deneyebilirsiniz.