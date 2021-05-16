Google Fotoğraflar Sınırsız Depolama Hakkı Ne Zaman Bitiyor?

Google Fotoğraflar sınırsız depolama alanı hakkı ne zaman sona eriyor? Google'ın fotoğraf / video depolama hizmetini kullanan kişilerin yükleyebileceği maksimum görüntü boyutuna ne zamandan itibaren kısıtlama geliyor?

Google Fotoğraflar Sınırsız Depolama İçin Son Tarih Ne Zaman?

Google'ın görüntü depolama hizmeti, 2015 yılında ilk kez ortaya çıktığından beri insanların en değerli anılarını saklayabileceği bir hizmet olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Google'ın bulut depolama hizmeti özellikle ücretsiz sınırsız depolama hakkı sunması ile dünya çapında popüler hale geldi.

Kullanıcılar, hizmetin tamamen ücretsiz olduğu tüm bu yıllar boyunca fırsattan yararlandı ve cihazlarındaki depolama alanının bitmesine ilişkin hiçbir zaman endişelenmek zorunda kalmadı. Her kullanıcının anısı güvenli bir şekilde depolanmaya devam etti.

Google'ın hizmetini daha önce hiç kullanmadıysanız Google Fotoğraflar, 1080p çözünürlüğe kadar olan fotoğraf ve videolar için sınırsız depolama alanı sağlıyor. Kullanıcılar sadece tek bir tıklamayla cihazındaki fotoğrafları veya videoları güvenli bir şekilde bulut depolama hizmetine aktarabiliyor ve anılarını orada istediği süre boyunca saklayabiliyor. Hizmeti kullananların bunun haricinde bir işlem yapmasına gerek olmaması da hizmeti daha ilgi çekici kılıyor.

Google Fotoğraflar, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yüklenen tüm fotoğraf ve videoları hesaptaki 15 GB'lık ücretsiz depolama sınırına dahil edecek. Başka bir deyişle yüklediğiniz tüm video ve fotoğraflar kotanıza eklenecek ve kotanızı boşaltmak için yeni sınırlamadan itibaren yüklediğiniz video veya fotoğrafları silmeniz gerekecek. Bu fotoğraf ya da videoları silmek istemeyenlerinse Google One aboneliğine ihtiyacı olacak.

Google Fotoğraflar'ın depolama alanına sınır getirme fikri, Kasım 2020 tarihinde David Leib tarafından ortaya atıldı. Ona göre böylesine ücretsiz bir hizmet sunmak şirkete çok pahalıya mal oluyor. Fotoğraflar servisine sınırlama getirmek, Leib'e göre hizmetin maliyetini önemli ölçüde düşürecek. Servisi kullanan kişiler her hafta 28 milyondan fazla fotoğraf yüklüyor.

Peki, sizce kullanıcılara ileriye yönelik bir sınırlama getirmek fotoğraf yükleme hızını önemli ölçüde düşürür mü? Google'ın hizmetine getirilecek olan kısıtlama sonrasında Google One abonelik oranında artış meydana gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.