Google Fotoğraflar TikTok'a Benzemeye Başlıyor

Google Fotoğraflar uygulaması, yeni özelliğini hayata geçirdi. Sunduğu çeşitli hizmetler arasında yaptığı son güncelleme ile ses getiren uygulama, fotoğrafları düzenlemenin ve anıları başkaları ile paylaşmanın farklı bir versiyonunu sunuyor.

Etkinlik ve belirli zamanlara ait olan fotoğraf ve videoları slayt şeklinde sunan Google Fotoğraflar, ''Anılar'' bölümüne yeni bir özellikle farklılık kazandırdı. Şimdiye kadar otomatik olan bu özellik, yapılan değişiklikler ile birlikte birçok kullanıcıya TikTok'u anımsattı.

Google Fotoğrafların Yeni Anılar Özelliği Kullanıma Açıldı

Eğer Android bir cihaza sahipseniz Anılar'a gelen yeni özelliği başkaları ile paylaşmaya başlayabilirsiniz. Söz konusu özellik sayesinde arkadaşlarınız ve aileniz ile paylaşabileceğiniz anıları, artık herhangi bir cihazda da görüntüleyebileceksiniz. Kapsamlı değişikliği içeren birçok farklı özellik daha mevcut.

Anılar özelliğinde artık videolar ön planda olacak. Fotoğraflar ise daha uzun videolar haline getirilerek otomatik bir şekilde ayarlanacak. Ekim ayından itibaren de bazı anılara otomatik olarak enstümantal müzikler eklenebilecek.

Bunlara ek olarak Google, daha az durağan hissetirmek adına ince bir yakınlaştırma etkisini de devreye sokuyor. Bu sayede ''Sinematik Anılar'' adında yeni bir bellek türü bulunacak. Yakın zamanda aktif olacak Sinematik Anılar özelliği sayesinde fotoğraflar sinematik bir görünüme kavuşacak.

İş anılarını görüntüleme tarafından da yenilikler yapıldı. Gezinme deneyimini artırabilmek için yapılan geliştirmelerden biri, tek bir bellekteki fotoğraflar arasında ekranın sağına ve soluna dokunarak gezinmek mümkün olacak. Yukarı ve aşağı doğru yapılan kaydırmalar ile anılar arasında geçiş yapılabilecek. Belirli kişi ve zaman diliminin Anılar'da bulunmasını engelleyebilme özelliği de bulunuyor.

Yapılan tüm bu yenilikler birçok kullanıcı tarafından Google Fotoğraflar'ın TikTok'a benzemeye başladığını belirtiyor. Google'a dair gündem olan bir diğer konu ise 25 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya olması. Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.