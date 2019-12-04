Google Fotoğraflar Uygulamasına Mesajlaşma Seçeneği Eklendi

Google, milyonlarca kişinin kullandığı fotoğraf uygulaması Google Fotoğraflar için yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirket, bugün yayınladığı yeni güncelleme ile Google Fotoğraflar uygulaması üzerinde mesajlaşmanın önünü açtı.

Yapılan değişiklikle birlikte Google kullanıcılarının, Google Fotoğraflar üzerinden paylaştıkları medya ögelerine mesajlaşma seçeneği ekleyebilecekleri aktarıldı. Bu mesajlaşma seçeneği ile birlikte normal bir mesajlaşma uygulamasındakine benzer şekilde iletişim kurabilecekleri belirtildi.

Google Fotoğraflar mesajlaşma seçeneğinin en sevilecek detayı ise fotoğraf kaliteleri üzerine oldu. Bildiğiniz üzere WhatsApp ve benzeri diğer mesajlaşma uygulamaları, daha kolay iletişim için gönderilen fotoğraf ya da videoların kalitesini düşürme yoluna gidiyordu. Google, fotoğraf uygulamasından gönderilen medya ögelerinin kalitelerinden herhangi bir şey kaybetmeyeceğini ve bu kalitede galeride saklanabileceklerini dile getirdi.

Yeni mesajlaşma seçeneğini denemek isteyen kullanıcıların, Android veya iOS işletim sistemleri üzerinden Google Fotoğraflar uygulamasını güncellemeleri yeterli. Bunun için hemen aşağıdaki indirme bağlantısını takip edebilirsiniz.