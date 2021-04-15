Google Fotoğraflar Video Düzenleme Araçları Android'e Geldi

Google Fotoğraflar video düzenleme araçları, Android işletim sistemli akıllı telefon sahipleri ile buluşturuldu. Yakın bir zamanda Android kullanıcılarının tamamına sunulması beklenen yeni düzenleme araçları, ilk olarak iOS'e özel olarak sunulmuştu.

Google Fotoğraflar Video Düzenleme Araçları Android'de

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden bazı harika hizmet ve ürünlere sahiptir. Bu büyük kullanıcı kitlesi, teknoloji devine bulunduğu geri bildirimler sayesinde Google'ın uygulamalarını iyileştirmesine ve daha sıkı çalışmasını sağlar. Şirket böylelikle uygulamalarına, ürünlerine ve hizmetlerine daha fazla kullanıcı çekebiliyor ve mevcut kullanıcıları daha da memnun edebiliyor.

Google'ın fotoğraf depolama ve düzenleme uygulamasındaki değişiklik ise oldukça yakın bir zamanda ortaya çıkmıştı. Android kullanıcılarına sunulacak yeni Google Fotoğraflar araçları, ilk olarak iOS kullanıcılarının deneyimine sunulmuştu. iOS'e özel olarak sunulan bu araçlar, Google Pixel kullanıcılarının ve Android Police'nin aktardığı bilgilere göre şimdi de Android kullanıcılarının kullanımına açılıyor.

Yeni araçların Android işletim sistemli akıllı telefonlara yeni güncelleme ile gelmesi bekleniyor fakat cihazınıza bu güncelleme henüz gelmediyse Google Fotoğraflar'ın en son sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Fotoğraflar uygulaması için bekleyen yeni bir güncelleme yoksa size henüz ulaşmamış olabilir. Güncellemenin gelip gelmediğini birkaç gün sonra yeniden kontrol edebilirsiniz.

Google, şubat ayında yaptığı açıklamada yeni video düzenleme araçlarının kırpma, filtreler, kontrast, doygunluk ve parlaklık ayarlama gibi 30 seçenekten oluşacağını belirtmişti. Google söz konusu seçeneklerin haricinde büyük değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Şubat ayında yapılan aynı duyuruda şirket ayrıca Pixel cihazlara özel bazı makine öğrenimi destekli düzenleme araçlarının diğer Android işletim sistemli telefonlara da getirileceğini ancak bunların yalnızca Google One aboneleri tarafından kullanılabileceğini belirtmişti.

Şirket, Haziran 2021'den itibaren sınırsız ücretsiz fotoğraf depolama hizmetinin sona ereceğini ve hizmetin sona ermesinin ardından kullanıcıların 15 GB üstü depolama alanı satın almaya ihtiyacı olacağını söylemişti.

iOS kullanıcılarının uzun bir zamandan beri faydalandığı araçlardan güncelleme sonrasında Android kullanıcılarının da faydalanması mümkün hale geliyor. Kullanıcılara sunulacak yeni araçların videoların düzenlenmesine sağlayacağı katkılar daha kaliteli videoların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.