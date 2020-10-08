Google Fotoğraflar'ın Yeni Araçları Kullanıma Sunulmaya Başladı

Google, geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte fotoğraf düzenleme ve depolama uygulamasına çok yakında gelecek olan özellikleri ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Uygulama üzerinde yapılan bir güncelleme ile beraber özellik her mobil kullanıcının uygulamasında kullanılamıyor ancak kullanıcıların merak içerisinde beklemekte olduğu özellik kullanıcıların küçük bir kısmının kullanımına sunuldu. İşte Google Fotoğraflar'ın yeni araçları ile ilgili tüm ayrıntılar!

Google Fotoğraflar'ın Yeni Araçları Neler Sunuyor?

Google geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlik sırasında fotoğraf depolama ve düzenleme uygulaması için yapılacak yenilikleri duyurmuştu. Google Fotoğraflar kullanıcılarından gelen bilgilere göre son güncelleme ile beraber kullanıcıların çoğu etkinlik sırasında duyurulan düzenleme araçlarını kullanabiliyor. Peki, Google Fotoğraflar'a gelen yeni özelliklerin cihazınızda kullanılıp kullanılamadığını nasıl öğrenirsiniz?

Fotoğraf uygulamasına gelen özelliğin sizin akıllı telefonunuzda da kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için takip edebileceğiniz bazı adımlar bulunuyor. Google Fotoğraflar'ın yeni araçları test etmek için ilk olarak Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Fotoğraf uygulamasını açtıktan hemen sonra bir fotoğrafa dokunun ve fotoğrafın altında yer alan düzenleme butonuna basın. Fotoğraf düzenleme aracında bir farklılık (örneğin akıllı önerme gibi yapay zeka destekli bir özelliğin kullanılabilmesi) görüyorsanız uygulamanın yeni özellikleri sizin tarafınızdan da kullanılabiliyordur.

Tüm dijital ürün ve hizmetlerine hız kesmeksizin yenilik getiren Google'ın yeni özelliğini kullanabilen kişiler, fotoğraflarını yapay zeka destekli akıllı önerme özelliği sayesinde otomatik olarak düzenleme imkanına sahip oldu. Kullanıcı deneyimini geliştirme çalışmalarına ek olarak getirilen bu özellik ile teknoloji devi Google'ın fotoğraf düzenleme ve depolama uygulaması kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştırdı.

Uygulamanın yeni özelliğinde fotoğrafa kırpma veya filtre uygulama işlemleri inanılmaz basit bir hal aldı. Fotoğraflara filtre uygulamak için Instagram Hikayeler'de olduğu gibi kaydırmak yeterli oluyor. Teknoloji devinin fotoğraf düzenleme uygulamasının mobil kullanıcılara sayısız filtre sunduğunun altını da çizmek gerekiyor. Size sunulan filtrelerden beğendiğinizi kullanabilirsiniz.