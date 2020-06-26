Google Fotoğraflar Tamamen Yenilendi! İşte Yeni Özellikler ve Logo

Google’ın fotoğraf ve video yedekleme ve paylaşım uygulaması Google Photos, tamamen yenilendi. Beş yıl sonra Google Fotoğraflar, büyük tasarım değişikliğine uğradı. Yeni özellikler ve yeni logo haberimizde.

Google Fotoğraflar Yeni Görünüm ve Yeni Özellikler

Android ve iOS platformunda en popüler fotoğraf-video yedekleme ve galeri uygulaması olan Google Photos (Google Fotoğraflar), beş yıl sonra yepyeni tasarımla karşımızda. Yepyeni görünümle birlikte birkaç yeni özellik ve biraz değiştirilmiş bir logo sunuyor. Heyecan verici değişikliklerden bahsedecek olursak, Google Fotoğraflar çok daha basit hale getirildi.

Fotoğraflar ve videolar sayfada daha büyük gözüküyor. Arama işlevi daha belirgin. Anılar çubuğunun daha belirgin olduğu ve harita görünümü dikkat çekiyor. Bu, Google Fotoğraflar’ın artık eski fotoğraf ve videoları göstermeye daha fazla önem vereceği anlamına geliyor. Google’a göre bu, kullanıcıların en sevdiği özelliklerden birisi.

En önemlisi, kullanıcılar artık Anılar’dan belirli zaman aralığındaki fotoğrafları silebiliyor. Bu, vakti zamanında çekilmiş, artık görülmek istenmeyen fotoğraf ve videoların kolayca silebileceği anlamına geliyor. Son olarak, Google Fotoğraflar için uzun zamandır beklenen yeni harita görünümünden bahsedelim. Bu özellik, kullanıcıların çektiği fotoğrafları harita üzerinde görmelerini sağlıyor, böylece belli yerlerde çektikleri fotoğraf/videonun ne zaman çekildiğini hatırlamalarına gerek kalmadan kolayca bulabiliyorlar.

Şu an güncelleme gelmiş gibi görünse de, yeni tasarım ve yeni özellikler önümüzdeki haftadan itibaren sunulacak.

Google Fotoğraflar Yeni Logo

Unutmadan, Google ayrıca Google Fotoğraflar logosunu yeniledi. Logo da aynı şekilde basitleştirildi; artık Slack mesajlaşma uygulamasının logosuna benzemiyor.