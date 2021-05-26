Google Fuchsia Sonunda Kullanıma Açıldı

Google Fuchsia uzun bir zaman boyunca tabi tutulduğu gelişim sürecinin ardından nihayet kullanılmaya sunuluyor ancak işletim sistemi yalnızca birinci nesil Nest Hub'a getiriliyor.

Google, dün itibarıyla işletim sisteminin ilk kez 2018 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Nest Hub kullanıcılarına gönderilecek bir güncelleme ile sunulmaya başladığını duyurdu. Bu güncelleme, Nest Hub'ın herhangi bir işlevini değiştirmeyecek fakat cihaz daha önce kullanmış olduğu Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Cast OS yerine Fuchsia OS'i çalıştıracak.

Kullanıcıların birincil nesil Nest Hub'la ilgili deneyiminde göze çarpacak seviyede herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtiliyor.

Google Fuchsia OS'i Nest Hub'a Getiriyor

İlk olarak 2016 yılında iddialı bir kullanıcı arayüzü ile ortaya çıkan Google'ın işletim sistemi, birden fazla platformla olan uyumluluğu ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Google'ın söz konusu işletim sistemi üzerindeki değişiklikleri 2016 yılından beri merakla takip ediliyordu. O zamandan bu zamana işletim sistemi yavaş yavaş geliştirildi ve en sonunda kullanıma sunulmaya başlandı.

Bu ayın başlarında ilk kez Fuchsia 1.0 sürümünü çalıştıran birinci nesil Google Nest Hub ortaya çıkmıştı. Bu, Google'ın söz konusu işletim sisteminin test kapsamını büyüteceğinin bir işareti olarak yorumlanmıştı.

Nest Hub kullanıcılarının alacağı yeni güncelleme ile arayüzün ve kullanıcı deneyiminin herhangi bir değişikliğe maruz kalmayacağı göz önünde bulundurulduğunda Nest Hub sahibi olan kişiler, işletim sisteminin değiştiğinden bile haberdar olmayacak ancak işletim sistemleri arasında geçiş yaptırmak için yayımlanacak güncelleme küçük bir güncelleme olmadığından şirket bu konuda biraz temkinli hareket etmeye çalışıyor.

Google'ın birinci nesil Nest Hub'a getirdiği yeni güncelleme sayesinde cihazın sahibi olan kişiler, Google'ın merakla beklenen Fuchsia OS'ini kullanma olanağına sahip olacak. Fuchsia, Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Cast OS'in yerine geçerek performansını sergilemeye başlayacak. Öte yandan Google'ın Cast OS işletim sistemine sahip olan tek cihazının Nest Hub olmadığını da unutmamak gerekiyor.

Yazılım devinin Cast OS kullanan diğer cihazlarına da benzer bir güncelleme yayımlayarak Cast OS'i terk edip cihazlarını yavaş yavaş Google Fuchsia'ya taşıma gibi bir planının olup olmadığı şimdilik belirsizliğini koruyor.