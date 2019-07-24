Google 'Gallery Go' Adlı Yeni Fotoğraf Uygulamasını Tanıttı 

Google’ın yeni fotoğraf uygulaması 'Gallery Go', adından da anlaşılacağı üzere telefonunuzun galerisindeki fotoğrafların organize edilmesini ve düzenlenmesini sağlıyor. Üstelik bunu, internet bağlantısı iyi olmadığı zamanlarda yapabiliyor.

Google’ın normal 'Fotoğraflar' uygulaması gibi, 'Gallery Go' da fotoğrafları düzenlemek için makine öğrenimi teknolojisini kullanıyor. Uygulamayı, resimlerinizi otomatik olarak iyileştirmek ve filtreler uygulamak için de kullanabilirsiniz. Gallery Go’nun 'Google Fotoğraflar' uygulamasından farkı ise, çevrimdışı çalışmak üzere tasarlanması ve telefonunuzda sadece 10 MB yer kaplaması.

Gallery Go’nun, Google’ın Nijerya gibi gelişmekte olan pazarlar için tasarladığı bir uygulamanın son ve en hafif versiyonu olarak geldiğini söyleyebiliriz. Daha önce diğer şirketlerin de buna benzer hamleler yaptığını görmüştük. Örneğin Facebook, 'Facebook Lite' uygulamasını piyasaya sürerken, Messenger, Instagram ve 'Twitter Lite'ı piyasaya süren Twitter da aynı şeyi yapmıştı.

Hatta Google da 'Android Go' adlı uygulamasıyla bunun bir benzerini mobil işletim sistemleri için yapmıştı. 'Android Go', güçlü işlemler yapamayan daha uygun fiyatlı telefonlar için çıkarılan Android tabanlı bir işletim sistemi olarak sunulmuştu.

Google’ın yeni fotoğraf uygulaması 'Gallery Go'yu Google Play Store üzerinden cihazlarınıza indirebilirsiniz. Ancak uygulamayı çalıştırabilmek için cihazınızda Android 8.1 ya da daha yüksek sürümdeki bir Android işletim sisteminin kurulu olması gerektiğini belirtelim.