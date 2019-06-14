Google Game Builder Sayesinde Kod Yazmadan Oyun Geliştirin

Google, Game Builder adında Minecraft tarzı basit oyunlar hazırlamanıza izin veren bir program geliştirdi. Game Builder sayesinde yalnızca sürükle-bırak ile kendi oyununuzu yaratabilirsiniz.

Kendi oyununuzu geliştirmekle ilgilendiğinizi ancak kodlama tecrübenizin olmadığını düşünüyorsanız, Google Area 120'nin Game Builder adlı ücretsiz oyun oluşturma aracını yayınladığını belirtelim. Game Builder kelimenin tam anlamıyla kodlama konusunda hiçbir deneyim gerektirmez, çünkü tüm nesneler sürüklenip bırakılabiliyor .

Bu, yalnızca oyunun haritası için değil ayrıca kendi dünyanızı oluşturmak için de nesneleri sürükleyip bırakabileceğiniz bir deneyimi sizlere sunuyor. G oogle’a göre Game Builder'da hareketli platformlar, skorbordlar, iyileştirme iksirleri, sürülebilir arabalar ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Game Builder aslında geçen sene 1 Kasım’dan beri Steam’de mevcuttu ancak Google platformun geliştirilmesini tamamladı ve artık herkes için yayına sundu.