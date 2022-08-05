Google Gelecekte Pixel Telefonlarında Seramik Kullanacak

Google'ın yaklaşmakta olan iki cihazına ışık tutan yeni bir söylentiye göre Google'ın gelecekteki Pixel akıllı telefonlarıyla seramik malzemelere yöneleceği bildiriliyor.

Digital Chat Station'a göre Google, Çin'de isimsiz bir Pixel amiral gemisi ve Pixel katlanabilir telefonu üretmek için Foxconn ile ortaklık kuruyor. Google'ın daha önce üretim operasyonlarını Vietnam'a taşıması göz önüne alındığında bu biraz şaşırtıcı.

Daha da ilgi çekici olan, kaynağın söz konusu Pixel amiral gemisi telefonunun seramikten yapıldığı iddiası. Digital Chat Station ayrıca bir Tensor 2 işlemci yonga seti tarafından destekleneceğini ve 2K ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Telefonun IMX787 Sensörünü Kullanacağı İddia Ediliyor

Bununla birlikte önceki söylentiler bize Google'ın nelere sahip olduğuna dair bir ipucu vermişti. Digital Chat Station, bir Weibo gönderisi aracılığıyla seramik Pixel telefonun IMX787 sensörlü 50MP kamera içereceğini iddia etmişti. Daha önceki bir sızıntı, aynı sensörün "Lynx" kod adlı bir üst seviye Pixel 7 modeli için kullanılacağını da belirtmişti. 9to5Google'a göre IMX787 sensörü telefoto kamera işlevi görecek.

Gizemli cihazın, Samsung Galaxy S22 Ultra'ya benzeyen Pixel 7 Pro'dan daha pahalı bir model olduğu söyleniyor. Söylenti doğruysa bu, son zamanlarda gördüğümüz en iyi Android telefonların çoğunun aksine, seramik malzeme içeren ilk Pixel modeli olacak.

Weibo gönderisi, Google'ın gelecek yılın başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek olan Pixel katlanabilir telefonu hakkında ise herhangi yeni bir şey ortaya çıkarmadı.