Google Geliri 3. Çeyrekte Rekora Koştu!

Google geliri 3. çeyrekte rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde büyük bir başarının altına imza attı. Paylaşılan rapor ile ilgil merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Google Geliri 3. Çeyrek ile Ne Kadar Oldu?

ABD merkezli yazılım devi Google, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kazanca ilişkin bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre şirket, 3. çeyrekte 65,1 milyar dolar kazanarak rekor kırdı. Şirketin bu dönemde elde ettiği kâr ise 18,9 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 46,2 millyar dolar kazanmıştı. Yazılım devinin geliri yıllık bazda 41 oranında artarken kâr ise yüzde 69 oranında arttı. Bu göz önünde bulundurulduğunda teknoloji devinin bir yıl içerisinde oldukça ciddi bir gelir artışı elde ettiğini görüyoruz.

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, raporun yayımlanmasının ardından analistlerle yaptığı görüşmede, "Arama, yaptığımız işin kalbidir" ifadelerini kullandı. Öyle ki şirket, üçüncü çeyrekte Arama hizmetinden 37,93 milyar dolar kazanç elde etti. Arama hizmetinden elde edilen kazanç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 oranında arttı.

YouTube ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 7,2 milyar dolar kazanç elde etti. Popüler video paylaşım hizmeti geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7 milyar dolar kazanmıştı. CFO Ruth Porat, Apple'ın uygulama izleme şeffaflığı uygulamasının reklam geliri üzerinde mütevazı bir etkisinin olduğunu söyledi.

John Erlichman, Google şirketinin son on üç yıldaki üçüncü çeyrek kazançlarını paylaştı. Yazılım devi Google'ın üçüncü çeyrekteki gelirleri şu şekilde:

2021: 65,1 milyar dolar

2020: 46.2 milyar dolar

2019: 40,5 milyar dolar

2018: 33,7 milyar dolar

2017: 27,8 milyar dolar

2016: 22,5 milyar dolar

2015: 18,7 milyar dolar

2014: 16.5 milyar dolar

2013: 13,8 milyar dolar

2012: 13,3 milyar dolar

2011: 9,7 milyar dolar

2010: 7,3 milyar dolar

2009: 5,9 milyar dolar

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