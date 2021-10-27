Google Geliri 3. Çeyrekte Rekora Koştu!
Google geliri 3. çeyrek döneminde büyük bir artış yaşadı. Peki, yazılım deminin geliri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!
Google geliri 3. çeyrekte rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde büyük bir başarının altına imza attı. Paylaşılan rapor ile ilgil merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Google Geliri 3. Çeyrek ile Ne Kadar Oldu?
ABD merkezli yazılım devi Google, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kazanca ilişkin bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre şirket, 3. çeyrekte 65,1 milyar dolar kazanarak rekor kırdı. Şirketin bu dönemde elde ettiği kâr ise 18,9 milyar dolar olarak açıklandı.
Elon Musk'ın Serveti Bir Günde 36 Milyar Dolar Arttı
Elon Musk, servetini bir günde 36 milyar dolar arttırarak rekor kırdı. Böylelikle Musk, Jeff Bezos'a yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir fark arttı.
Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 46,2 millyar dolar kazanmıştı. Yazılım devinin geliri yıllık bazda 41 oranında artarken kâr ise yüzde 69 oranında arttı. Bu göz önünde bulundurulduğunda teknoloji devinin bir yıl içerisinde oldukça ciddi bir gelir artışı elde ettiğini görüyoruz.
Alphabet CEO'su Sundar Pichai, raporun yayımlanmasının ardından analistlerle yaptığı görüşmede, "Arama, yaptığımız işin kalbidir" ifadelerini kullandı. Öyle ki şirket, üçüncü çeyrekte Arama hizmetinden 37,93 milyar dolar kazanç elde etti. Arama hizmetinden elde edilen kazanç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 oranında arttı.
YouTube ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 7,2 milyar dolar kazanç elde etti. Popüler video paylaşım hizmeti geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7 milyar dolar kazanmıştı. CFO Ruth Porat, Apple'ın uygulama izleme şeffaflığı uygulamasının reklam geliri üzerinde mütevazı bir etkisinin olduğunu söyledi.
John Erlichman, Google şirketinin son on üç yıldaki üçüncü çeyrek kazançlarını paylaştı. Yazılım devi Google'ın üçüncü çeyrekteki gelirleri şu şekilde:
- 2021: 65,1 milyar dolar
- 2020: 46.2 milyar dolar
- 2019: 40,5 milyar dolar
- 2018: 33,7 milyar dolar
- 2017: 27,8 milyar dolar
- 2016: 22,5 milyar dolar
- 2015: 18,7 milyar dolar
- 2014: 16.5 milyar dolar
- 2013: 13,8 milyar dolar
- 2012: 13,3 milyar dolar
- 2011: 9,7 milyar dolar
- 2010: 7,3 milyar dolar
- 2009: 5,9 milyar dolar
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