Google 3 Aylık Kazancıyla Herkesi Solladı

2020 yılında Google gelirleri ne kadar? Google’ın ana şirketi Alphabet’in hisseleri, üçüncü çeyrek kazanç sonuçlarına göre hem kazanç hem de gelir beklentilerini aşmış durumda. Temmuz-Eylül 2020'deki Alphabet net geliri 46 milyar dolar!

ABD'li teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, geçtiğimiz ikinci çeyrekte ilk kez gelir düşüşü yaşamıştı. Fakat bu üç aylık süreç içerisinde genel kâr tahminleri aşan ve COVID-19 salgınında yatırımcılarını güldürmeyi başaran Google'ın en büyük gelirlerini temel reklamcılıktaki toparlanma oluşturuyor.

2020 yılında Google gelirleri ne kadar?

30 Eylül’de sona eren üç aylık çeyrek için Google 37 milyar dolarlık reklam geliri elde etti. YouTube'daki kullanıcı patlaması, reklam gelirlerini bir yıl öncesine göre yüzde 32 artışla 5 milyar dolar seviyesine çıkardı. Ayrıca YouTube'un şu anda 30 milyondan fazla müzik ve premium ücretli abonesi olduğu göz önüne alınırsa, reklamcılıktaki büyüme daha da genişleyecek gibi gözüküyor.

Google'ın kazanç raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan CEO Sundar Pichai, “Bu yıl, bu çeyrek de dahil olmak üzere, Google’ın kurucu ürünü olan Google Arama'nın insanlar için ne kadar değerli olduğunu gördük” ifadelerini kullandı. Pichai ayrıca Cloud pazar raporunu sunmadıklarını belirterek, "2020′nin dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarımızdan başlayarak, Google Cloud’u ayrı bir raporlama segmenti olarak paylaşacağız" diyor.

Google'ın Cloud bölümü bu yıl 3,44 milyar dolar gelir elde etti ve Arama pazarı da 26,3 milyar dolara yükseldi. CEO Pichai, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için Cloud ürünlerinin daha fazla tercih edildiğini söyledi. Pichai ayrıca Google Cloud ürünlerine olan talebin daha da artacağını sözlerine ekledi.

Google'ın donanım, bulut hizmetleri ve Play Store'u içeren "diğer" departmanı ise bu çeyrekte 5,4 milyar dolara çıkmış durumda. Waymo ve Verily'yi içeren "diğer şirketler" ise Alphabet'in para kaybettiği bir pazar oldu. Alphabet ayrıca hem işletme geliri hem de net gelirde 11,2 milyar dolar kazandıklarını da notlarına ekledi.

2020 yılının bu üç aylık dönemini kârlı geçiren tek şirket Google olmadı. Geçtiğimiz gün sunulan raporda Samsung akıllı telefon tarihinde bir ilki yaşayarak gelir rekoru kırmıştı.