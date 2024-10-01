Google'ın Yapay Zeka Destekli Sesli Asistanı Gemini Live Ücretsiz Oldu!

Google'ın ünlü yapay zeka aracı Gemini ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Şirket, şimdiye kadar sadece ücretli kullanıcılara sunulan sesli asistan Gemini Live'ı ücretsiz şekilde herkesin kullanımına sundu. Detaylar haberde.

Yapay Zeka Destekli Sesli Asistan Gemini Live Android Kullanıcıları İçin Ücretsiz Oldu!

ABD merkezli yazılım devi Google, yapay zeka projelerinden Gemini Live ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Firma kısa bir süre önce kullanıcıların yapay zeka teknolojisi ile sesli bir şekilde konuşmasını sağlayan aracın herkesin kullanımına sunulduğunu duyurdu. Zira söz konusu araç daha öncesinde sadece ücretli kullanıcılara hizmet veriyordu.

Kullanıcılar ChatGPT'nin sesli moduna benzer şekilde Gemini Live üzerinden yapay zeka ile sesli şekilde sohbet edebiliyor. Söz konusu araç, daha doğal ve gerçekçi konuşmalar yapmanızı sağlayan sohbet modu ve daha fazla şey eklemek için sözünü kesme gibi özelliklere sahip.

Gemini Live’ın şimdilik yalnızca Android kullanıcıları için ücretsiz olduğunu belirtelim. Gemini’ın mobil uygulamasından direkt olarak kullanılabilen araç hala iOS platformunda sadece ücretli kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca, sesli asistanın şimdilik yalnızca İngilizce desteğine sahip olduğunu da eklemek gerek. Şirket, önümüzdeki dönemde diğer dillerin de ekleneceğini belirtiyor.

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