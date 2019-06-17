Google, Genius'tan Şarkı Sözü Çalmakla Suçlanıyor

Arama motoru Google, ş arkı sözlerini paylaşan Genius'tan arama sonuçlarında kullanılmak üzere verileri kopyalamış olabilir.

Google , Genius'un Verilerini Çalmış Olabilir

Google'da bir şarkının sözünü aradığınızda karşınıza şarkının sözlerinin bulunduğu bir kutucuk çıkmaktadır ve bu kutucuk Google tarafından yayınlanmaktadır. Şarkı sözlerini paylaşan Genius adlı internet sitesi, Google'ın bu kutucuklara eklediği şarkı sözlerini kendi platformlarından kopyalandığını öne sürdü ve reddedilemez bir kanıt sundu.

Genius, 2016 yılında verilerin çalındığını anlamak için şarkıların sınırlarını düz ve kıvırcık tekli tırnak işaretleri arasında, her şarkı için tam olarak aynı sırayla değiştirmeye başladı ve köklü bir değişiklik yaptı. Bu sayede kesme işaretleri mors koduna çevrildi. Genius, Google’ı akıllıca bir kopya örneği bulma yöntemi ile tespit etti ve şarkı sözlerini doğrudan siteden kopyalamakla suçladı.

Google bu suçlama hakkında yaptığı açıklamada konuyu araştıracaklarını ve iyi uygulamalar yapmayan ortaklarla olan sözleşmeleri sonlandıracağını söyledi. Konu hakkında herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz. Takipte Kalın!

Sizler Google'ın Genius'tan şarkı sözlerini çalmakla suçlanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google, Genius'tan verileri kopyaladı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!