Google Geri Ödeme İsteyen Kullanıcısına Yanlışlıkla 9 Tane Pixel Gönderdi

Google Pixel 3, şu an için alabileceğiniz en iyi Android tabanlı telefonlardan bir tanesi olarak gösterilebilir; ancak yeni bir Pixel 3 aldığınızda ve telefon bozuk çıktığında ne olur? Yaşanan son olayda Google, telefonu bozuk çıkan bir kullanıcıya yanlışlıkla 9 tane Pixel 3 gönderdi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Reddit üzerinde yaşadıklarını anlatan bir kullanıcı, Pixel 3 satın aldığını ve telefonun kutudan bozuk çıktığını belirtti. Talihsiz adam, telefonun bozuk çıkmasından sonra Google ile iletişime geçerek, 80 dolarlık vergi kesintisini ve telefonun bedeli olan 900 doları geri istediğini anlattı. Ayrıca müşteri hizmetlerindeki kişiye kendisine pembe renk telefon geldiğini söyleyen kullanıcı, sipariş sırasında başka bir renk seçtiğini de ekledi.

Bunun üzerine müşterisinin mağduriyetini gidermek adına harekete geçen Google, kendisine yeni telefon göndermek istedi. Yaşanan bir hata sebebiyle kullanıcıya tek bir telefon göndermek yerine üst üste 9 tane Pixel 3 gönderen Google, bugüne kadarki en iyi müşteri memnuniyeti uygulamasına imza atmış oldu.

Problemi yaşayan kullanıcı ise Google’a ulaşarak durumu anlattığını, geri ödeme almakta ısrarcı olduğunu dile getirdi. Geri ödemesinin tamamlanmasının ardından telefonları geri gönderebileceğini söyleyen ismi belirsiz kişi, parasının geri gönderilmemesi halindeyse 9 telefonu satacağını belirtti.